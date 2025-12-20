Tres policías disparados mientras respondían a una llamada doméstica – Oficial de Justicia

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Rochester, Nueva York – El viernes por la noche, la policía respondió a una llamada de violencia doméstica. La policía dice que un hombre informó que el exnovio de su novia estaba tratando de irrumpir en la casa y que podría haber estado armado.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al sospechoso al costado de la casa. El sospechoso abrió fuego e hirió a dos agentes a quemarropa. Un oficial fue alcanzado varias veces, pero su chaleco antibalas evitó lesiones graves, según la policía. El segundo oficial recibió un disparo en la parte superior del cuerpo y se encontraba en condición crítica pero estable hasta el sábado por la mañana.

El hombre que llamó a la policía también recibió varios disparos del sospechoso.

Luego, el sospechoso huyó y luego otro oficial se le acercó. El sospechoso le disparó al oficial en la parte superior del cuerpo.

Los oficiales respondieron al fuego y mataron al sospechoso.

En la conferencia de prensa del sábado, el jefe de policía de Rochester, David Smith, describió el ataque como un crudo recordatorio de los peligros que enfrentan las fuerzas del orden. «Decir que vas a salir y arriesgar tu vida es fácil», dijo Smith, y agregó que hacerlo «es un nivel de compromiso completamente diferente».

El alcalde Malik Evans lo calificó de pesadilla y pidió a la comunidad que orar por los agentes heridos.