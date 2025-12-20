Totalidad en la película Janur Ireng, Tora Sudiro realiza escenas de acción extrema sin especialistas

Jacarta – Tora Sudiro ampliando nuevamente su espectro de roles a través del cine de terror Janur Ireng: Sewu Dino. Esta vez, enfrentó altas exigencias físicas al someterse a intensas escenas de acción y movimientos acrobáticos, incluso sin la ayuda de un doble.

Lea también: Cartel de la película Pil Oración Sto



A diferencia de sus papeles anteriores, Janur Ireng: Sewu Dino sitúa a Tora en una serie de escenas de lucha desafiantes. La producción de esta película requiere preparación física y técnica para que el proceso de rodaje se desarrolle de forma segura y óptima. Este desafío hizo que Tora hiciera serios preparativos antes de que las cámaras comenzaran a grabar. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Tora admite que la experiencia de hacer escenas físicas sigue siendo un desafío en sí misma, a pesar de que lleva mucho tiempo involucrada en la actuación. Transmitió sus experiencias con su estilo característico al hablar de las escenas de acción de esta película.

Lea también: Precuela de Sewu Dino, Janur Ireng lista para aterrorizar los cines 24 de diciembre de 2025



«Cuando se trata de escenas de lucha, estoy acostumbrada desde pequeña. Estoy acostumbrada a no hacerlo», bromeó Tora.

Para afrontar las exigencias de las escenas de acción, Tora participó en un entrenamiento intensivo durante dos meses completos. Destacó la importancia de la preparación para que se pueda reducir el riesgo de lesiones durante el proceso de filmación.

Lea también: André Taulany et al. Reorganizó la canción Smile Brings Wounds en una versión hilarante, ¿cuál es el resultado?



«En realidad, hay entrenamiento. Dos meses antes continuamos entrenando. Así que hubo accidentes mínimos. Tal vez hubo ‘accidentes’ en uno o dos lugares, pero en general fue seguro», dijo.

El entrenamiento abarca desde coreografías de lucha hasta ajustes de movimientos corporales, para que cada escena pueda ejecutarse con precisión durante el rodaje.

La decisión de Tora de no utilizar un doble también llamó la atención. Eligió realizar él mismo todas las escenas de riesgo delante de la cámara. Según él, encontrar un doble con una postura corporal similar no es una tarea fácil.

«No usé mis acrobacias. ¿Dónde puede haber acrobacias tan grandes como esta?» dijo.

Esta decisión también enfatiza el compromiso de Tora de explorar el personaje que interpreta en Janur Ireng: Sewu Dino.

En esta película, Tora protagoniza junto a Marthino Lio varias escenas de acción. Se sintió ayudado por la experiencia de Lio, quien estaba acostumbrado a manejar coreografías de lucha.

«Lio ya es bueno bailando, así que alguien puede ser el líder. Eso es mejor, Lio puede guiarme», dijo.