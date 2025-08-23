¡Prabowo pidió a todos los miembros del gabinete que erradicen la corrupción!

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Praseteto Hadi espera el caso extorsión quien atrapó al ex viceministro de mano de obra (Wamenaker) Immanuel Ebenezer o Noel puede ser un aprendizaje para todos los miembros Gabinete rojo y blanco.

Se sabe que Noel ha sido nombrado como sospechoso de extorsión y detenido por la Comisión de Erradicación Corrupción (KPK).

«Esperamos que este sea un aprendizaje para todos nosotros, especialmente para todos los miembros del gabinete rojo y blanco y todos los funcionarios del gobierno», dijo Prasetyo a los periodistas, citado el sábado 23 de agosto de 2025.

Prasetyo continuó enfatizando el mensaje del presidente Prabowo para que todo su personal realmente trabajara duro para erradicar la corrupción.

«Una vez más, el presidente realmente quiere que trabajemos duro, tratando de erradicar acciones criminales», dijo.

Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, rechazó oficialmente a Immanuel Ebenezer o Noel del cargo de viceministro de mano de obra (Wamenaker) después de ser nombrado sospechoso por la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK).

El ministro de Estado, Praseteto Hadi, dijo que Prabowo había firmado una carta de despido contra Immanuel Ebenezer.

«El Sr. Presidente ha firmado un decreto presidencial sobre el despido del hermano Immanuel de su puesto como informe de vicio», dijo Prasetyo a los periodistas el viernes 22 de agosto de 2025.

Además, dijo Praseteto, su partido entregó todo el proceso legal relacionado con Immanuel Ebenezer al KPK.