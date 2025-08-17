La policía está investigando los hallazgos del cuerpo en el embalse de Sriranda PDAM Semarang City

SEMARANG (Antara) – La policía investigó los hallazgos del cuerpo en el depósito de agua o el embalse Sriranda ubicado en Jalan Diponegoro, ciudad de Semarang, Java central.

Wakasat Reschrim Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar en Semarang el sábado confirmó los hallazgos del cuerpo masculino.

«Todavía investigado. Porque el cuerpo ha sido evacuado de autopsia», dijo.

ARIS ya no podía explicar detallado sobre la cronología de la muerte del hombre encontrado en el embalse.

Según él, sin embargo, los hallazgos del cuerpo comenzaron un informe sobre la existencia de personas desaparecidas.

Cuando fue encontrado, continuó, el cuerpo del hombre que no estaba en el depósito de agua, todavía llevaba pantalones y zapatos.

Por separado, el director de PDAM Tirta Moedaal Semarang, Yudi Indarto, dijo que los esfuerzos para limpiar el embalse de Sriranda se habían realizado inmediatamente después de los hallazgos.

Sriranda Reservoir es una instalación administrada por PDAM Tirta Courageal Semarang.

«Fue eliminado y recibió un desinfectante antes de que se use nuevamente», dijo.

Según él, el embalse de Sriranda entra como uno de los objetos vitales que no pueden ser ingresados por los no interesados.

