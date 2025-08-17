El combo quirúrgico







Tía arundhati Entró con el tipo de cuidadoso paso que me puso nervioso incluso antes de sentarse. Tenía en sus años sesenta, con un sari de algodón cuidadosamente drapeado y su cabello en una trenza con aceite. Parecía el tipo de persona que traería su propio tiffin de acero a la cantina del hospital. A su lado estaba su hijo: a mediados de los años treinta, en una camisa pastel prensada y pantalones formales, y llevando su bolso como si fuera un bebé. Tenía el aspecto ligeramente ansioso de un hombre que había buscado en Google demasiado y dormía muy poco.

«Mis piernas ya no me escuchan», dijo. «Me duele la espalda y las piernas se sienten pesadas, entumecidas y apretadas y sueltas al mismo tiempo», dijo, reconociendo cuán confusa era la descripción. Necesitaba sentarse cada pocos minutos de caminar. «Y mis manos … se han vuelto perezosos». Su hijo saltó: «Ella deja caer cucharas, no puede abotarse la blusa y sigue tropezando cuando camina. Otros dos médicos la han visto».

Uno dijo que el problema estaba en el cuello, mientras que el otro dijo que estaba en el espalda baja«Ella interrumpió.» Y ambos me dijeron que descansara. No tengo tiempo para descansar ”, lo dejó claro.

Le pedí que cruzara la habitación. Se movió como si estuviera en un tren que acababa de comenzar a alejarse de la plataforma: vacilante, desigual, y ocasionalmente se acercaba para sostener algo. Cuando probé su agarre, sus manos se deslizaron de mis dedos con facilidad. «Este combo», le dije, «podría ser del cuello, la espalda o ambos». Su hijo frunció el ceño. «Pero los otros médicos eligieron solo uno». «Ese es el problema», dije. «A veces no es un alborotador. Es una operación conjunta», anuncié. Me acordé de mis hijas.

Las manos perezosas y las piernas no confiables no son una buena combinación. Cuando la médula espinal está infeliz en el cuello y los nervios están infelices en la parte baja de la espalda, el cuerpo comienza a comportarse como si estuviera ejecutando dos marchas de protesta separadas. Su MRI escaneos confirmó el diagnóstico preliminar: un canal cervical apretado de un ligamento cubierto de maleza y espuelas óseas que presionan sobre el cordón, y un canal lumbar severamente estrecho de años de desgaste. No era una cuestión de ambos o. Era ambos, y.

«Cuando el tanque de agua y el grifo de la cocina están bloqueados. No puedes arreglar solo uno y espero que el té se haga», le di una analogía más cerca de casa. Ella se rió, pero su hijo parecía alarmado. «¿Quieres decir que ella necesita dos cirugías?» «En realidad», le dije, «podemos hacerlo de una vez. Un combo quirúrgico, como un thali, donde obtienes dos cursos simultáneamente». Le expliqué que primero había la opción de hacer el cuello y evaluar hasta qué punto mejoraría, pero preferí darle la mejor oportunidad la primera vez. Estuvieron de acuerdo con mi razonamiento.

El día de la cirugía, con su posición posicionada, comenzamos con el cuello. A través de una suave incisión de la línea media en la parte posterior, expusimos la médula espinal cervical comprimida. El ligamento cubierto de vegetación salió como un terco sello de plástico en un frasco de pepinillos. Liberamos el cordón, lo vimos reanudar su contorno natural y cerramos la herida. Luego nos dirigimos a la columna lumbar. Aquí, los ligamentos engrosados y el crecimiento excesivo de óseos salieron en capas. Los nervios, previamente aplastados, ahora tenían espacio para respirar. Cuando terminamos, su médula espinal y los nervios lumbares eran libres, como limpiar dos atascos de tráfico antes de la hora pico de la mañana. Como el Dr. Harvey Cushing, el famoso neurocirujano, dijo una vez: «Un cirujano es un hombre que debe estar preparado para levantarse en la noche y hacer algo sobre el desastre en la vida de otra persona «. Esa mañana, despejamos dos desorden de una vez.

Operar en dos regiones diferentes de la columna en una sesión no es para todos los pacientes. Depende de la salud general de uno, la resistencia bajo anestesia y si ambos problemas son igualmente urgentes. En su caso, la elección era simple: arreglar tanto simultáneamente y salvarle la prueba de dos estadías en el hospital, dos anestésicos y dos recuperaciones.

A la mañana siguiente, flexionó los dedos y alcanzó su taza de té sin derramar una gota. «¡Has engrasado mis bisagras!» ella dijo. «Acabo de liberar el cableado», respondí. Su hijo estaba sonriendo por primera vez desde que lo conocí. «¡Caminó hacia el baño sola esta mañana!» Dijo, casi como si informara un pequeño milagro. Para el día dos, su caminata era más suave, no perfecta, pero sin esa baraja de parada que la había traído aquí.

Justo antes de ser dado de alta, ella preguntó: «¿Entonces ahora estoy completamente reparado?» «Sí», dije. «Alineación del cuello, liquidación lumbar … ¡Garantía completa por un año!» Ella se rió entre dientes. «¿Y después de eso?» «Ahí es cuando optas por un AMC, un anual chequeo médico. » Pero para ella, le dije que haría una excepción y la vería cada tres meses.

La compresión espinal no siempre es un problema en un solo lugar. Los síntomas en las manos y las piernas pueden tener causas superpuestas. Si trata solo al obvio, puede dejar al otro para continuar su tranquilo sabotaje. El arte radica en escuchar al paciente, examinarlo cuidadosamente y hacer coincidir la historia con los escaneos. Por supuesto, consultar a un cirujano neurológico junto con también ayuda.

La compresión cervical a menudo causa torpeza de mano, pérdida de habilidades motoras finas y una marcha rígida e incómoda. La compresión lumbar tiende a causar dolor, entumecimiento o debilidad en las piernas, especialmente al caminar. Cuando ambos están presentes, se llama estenosis en tándem, un término cortés para el cuerpo que tiene dos obstáculos a la vez.

En tales casos, a veces el mejor camino a seguir es … en ambos sentidos. Mientras la veía salir de la sala ese día, los plisas de sari se balancean y los pasos con mayor confianza, pensé en lo raro que es solucionar dos grandes problemas de una vez. En la vida, como en la cirugía, el plato combinado No siempre funciona, pero cuando lo hace, todos dejan la mesa satisfecho.

El escritor es un neurocirujano en ejercicio en los hospitales de Wockhardt. Publica en Instagram @mazdaturel mazda.turel@mid-day.com





Fuente