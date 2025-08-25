La Oficina del Fiscal General fue Rp6.5 mil millones de la investigación de corrupción de Cilacap BUMD

Semarang (Antara): el fiscal público central de Java (Kejati) de Java central incautó Rp6.5 mil millones, que recibió pérdidas estatales de la investigación sobre supuestas corrupciones de la eliminación de tierras en una de las compañías regionales (BUMD) del sitio de cilacardo.

El asistente criminal especial de la Java Central, Lukas Alexander Sinuraya en Semarang, dijo el lunes que YVM transfirió el dinero, que era la mujer del sospechoso anh.

Anh es el ex director del PT Sari Antan que se establece en el caso.

Lukas explicó que el reembolso supuestamente comenzó el resultado de la corrupción con los investigadores.

«Los investigadores siguen el supuesto uso del dinero de la corrupción para comprar un terreno. Los investigadores han logrado obtener el Warkah», dijo.

Explicó que el vendedor del país tenía la intención de devolver el dinero a la compra que, según los informes, provino del producto del delito.

Según él, los vendedores de suelos que se opusieron al origen del dinero de pago que se utilizó se usó para comprar tierras, después de lo cual se canceló la transacción de ventas.

«La oficina del fiscal público ofrece protección a las partes que tienen buena fe en la investigación de este caso», dijo.

Agregó que el reembolso total proveniría de la corrupción de la corrupción criminal alrededor de Rp26 mil millones.

Anteriormente se informó, la supuesta corrupción que comenzó al país a cientos de miles de millones de rupias, luego comenzó Pt Cilacap Segara Artha, como un BUMD propiedad del gobierno de la Regencia Cilacap, una compra de tierras de Pt Rumpun Sari Antan.

El terreno de 700 hectáreas fue comprado y totalmente pagado por Pt Cilacap Segara Artha en 2023 a 2024. Pero para la compra, PT CSA no pudo controlar el país que estaba completamente pagado.

La Oficina del Fiscal Public ha mencionado a tres sospechosos en el caso, a saber, ex director de PT Rumpun Sari Antan, ANH; Ex regente interino de Cilacap, AM; y Comisionado de Pt Cilacap Segara Artha, Iz.

