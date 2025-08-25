Daniil Medvedev espera ‘Big Fine’ después de nuestra erupción furiosa y furiosa: «¿Eres un hombre?»

Daniil Medvedev fue multado por su comportamiento en la derrota del Abierto Americano de la primera ronda contra Benjamin Bonzi, en la que el ruso expresó sus emociones al final del juego

Daniil Medvedev se rompe su raqueta después de perder cinco sets contra Benjamin Bonzi (Imagen: Elsa, Getty Images)

El ex campeón Daniil Medvedev anticipa una gran multa después de una erupción espectacular en el punto de partido que intercambió a la multitud abierta de los Estados Unidos y pospuso su emocionante derrota de cinco contra Benjamin Bonzi.

El ruso temperamental estaba furioso, con Bonzi que sirvió en 5-4 y se beneficia en el tercer set, un operador de cámara en la cancha entre el primer y segundo servicio del francés, creando una breve interrupción de que el árbitro Greg Allesworth justificó una repetición de su primer servicio para Bonzi.

Medvedev inmediatamente se acercó a Allemenworth y remitió a la multitud de Juende, rugiendo: «¿Eres un hombre? ¿Por qué estás vibrando? Quiere irse a casa, no le gusta estar aquí. Se le paga por el juego, no por hora».

Aunque Medvedev regresó a la línea de base, continuó alentando la respuesta de la multitud y pasaron más de seis minutos antes de que Bonzi finalmente entregara su servicio.

Medvedev continuó reclamando el punto, ese establecido y el próximo solo retirarse al partido de Bonzi para replicar su triunfo de Wimbledon sobre el ruso, que ahora ha caído por tercer tiempo consecutivo en la primera ronda de un torneo Grand Slam.

Medvedev culpó a la multitud después del 6-3 7-5 6-7 (5) 0-6 6-4 Pérdida, que concluyó en las primeras horas, declarando: «Lo que digo y lo que hago, en mi cabeza, quiero hacer que no se encuentren con porque hay.

«Así que acabo de pronunciar mis emociones, mi accidente con la decisión, y luego la multitud hizo lo que hicieron sin preguntarles demasiado, y fue agradable de ver».

El hombre de 29 años también gritó repetidamente: «¿Qué dijo Reilly Opelka?» – El jugador estadounidense que calificó al peor árbitro en la gira después de un incidente en un partido a principios de esta temporada.

Medvedev se negó a elaborar aún más en Allesworth y agregó: «Me pongo una gran excelente, así que cuando hablo, estoy en grandes problemas, así que no voy a hablar.

«No todos saben de lo que estaba hablando cuando dije Reilly. Reilly fue multado por esto, así que también tengo una gran multa».

Bonzi no estaba satisfecho con el comportamiento de Medvedev y dijo: «Daniil lo comenzó y puso petróleo sobre el fuego. Se volvió loco con la multitud. Para ser sincero, nunca vi eso».

Parecía que el incidente de Medvedev ayudaría a evitar una nueva renovación de choque, pero fue Bonzi quien logró aparecer el más fuerte en el quinto set, con su oponente ruso deprimido en su silla al final del juego y su raqueta rota repetidamente.

Bonzi, que tiene 51 años, dijo: «Estoy muy orgulloso de mí mismo, el escenario del juego, el punto de partido en el tercero. Entonces Daniil juega muy bien y se beneficia completamente en el cuarto.

«No estaba físicamente en mi mejor momento en el quinto. Traté de luchar muy duro para dar todo lo que tenía. Vi que podría no haber estado en su mejor momento. Es un poco loco, esta competencia. Para mí es mi mejor victoria. Es muy especial hacerlo aquí».