Dirige al Man City mientras Enzo Maresca invade el Chelsea y completa la transferencia de declaraciones

Enzo Maresca podría sustituir a Pep Guardiola en el Manchester City

Enzo Maresca ha sido vinculado con el sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City (Imagen: Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC vía Getty Images)

El ex técnico del Chelsea, Enzo Maresca, es el favorito para suceder a Pep Guardiola en el Manchester City. Guardiola pondrá fin a su reinado a final de temporada tras una década inolvidable como técnico en el Etihad Stadium.

Maresca, que pasó un año a cargo del equipo de desarrollo de élite del City y anteriormente fue uno de los entrenadores asistentes de Guardiola, ha estado sin trabajo desde que dejó el Chelsea en enero. Durante su estancia en Stamford Bridge, el jugador de 46 años ganó la Europa Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Al técnico italiano se le ha vinculado con la sustitución de Guardiola durante varios meses, pero seguiría siendo una tarea monumental dado el éxito que ha supervisado el técnico del City. Guardiola ha ganado seis títulos de la Premier League, junto con una letanía de otros honores importantes, incluida la Copa FA y la Copa de la Liga esta temporada.

Compra MEN Premium ahora por solo £1 AQUÍ – o participa en nuestro grupo de WhatsApp de la ciudad haciendo clic AQUÍ. También puede unirse a nuestra página de Facebook de la ciudad haciendo clic AQUÍ y no te pierdas nuestra brillante selección de newsletters AQUÍ.

Si el City designa a Maresca, el ex entrenador del Chelsea tendría que tomar algunas decisiones importantes antes de la próxima temporada. Aquí, HOMBRE Deportes analiza cómo Maresca puede asegurarse de seguir construyendo sobre el legado de Guardiola.

Redada de transferencia del Chelsea

Maresca podría recurrir a algunos de sus exjugadores para ayudar a fortalecer su nuevo equipo del City. El Chelsea ha confirmado el nombramiento de Xabi Alonso, pero aún podría vender jugadores clave si el club se queda fuera del fútbol europeo.

El ex entrenador Liam Rosenior despidió a Enzo Fernández después de que el mediocampista admitiera que no estaba seguro de su futuro. El internacional argentino también habló del impacto que tendrá en la plantilla la marcha de Marseca.

Un reencuentro en el City permitiría a Maresca reforzar una parte importante de la plantilla mientras Bernardo Silva se prepara para dejar el club. La cuestión principal sería un acuerdo sobre una tarifa para el jugador de 25 años, que se unió al Chelsea en enero de 2023 por un récord británico de £ 107 millones y le quedan seis años de contrato.

Enzo Maresca del Chelsea habló anteriormente sobre su futuro en Stamford Bridge (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Otra estrella del Chelsea que podría ayudar a Maresca a formar un equipo formidable es Levi Colwill. Dado que John Stones también dejará el City, el defensa de 23 años podría ser un reemplazo ideal.

El internacional inglés regresó recientemente de una lesión en el ligamento cruzado y podría ser visto como un riesgo, pero Maresca ya ha demostrado que puede sacar lo mejor de sí como central. El defensa del Chelsea también agradeció su colaboración, como mostró en las redes sociales.

«No sólo un alto directivo, sino una persona de alto nivel», escribió Colwill en Instagram. «Gracias por todo. Fue un placer trabajar contigo y crear grandes recuerdos».

Acuerdo con Elliot Anderson

El mediocampista de Nottingham Forest, Elliot Anderson, ha sido vinculado con un movimiento exitoso al City durante toda la temporada. Se espera que el jugador de 23 años esté en el centro de una saga de transferencias, y su rival Manchester United también está interesado en el internacional inglés.

Maresca puede hacer una declaración trayendo a Anderson como el primer fichaje de su reinado. El ex prospecto del Newcastle United podría ocupar el puesto de Bernardo Silva o reemplazar a Rodri como mediocampista defensivo.

Elliot Anderson ha sido vinculado con el Manchester City (Imagen: Nigel French/Sportsphoto/Allstar vía Getty Images)

La supervivencia de Forest en la Premier League significa que la valoración de Anderson rondará los 100 millones de libras esterlinas. Sin embargo, eso podría resultar rentable si Anderson puede ser parte del mediocampo del City a largo plazo.

El factor Phil Foden

Phil Foden ha luchado por alcanzar las alturas que alcanzó durante la temporada 2023/2024. Si el City quiere repetir el dominio que disfrutó el club con Guardiola, será crucial que todos los miembros del equipo estén en plena forma.

El jugador de 25 años ha conservado la confianza del club tras firmar un nuevo contrato de cuatro años a principios de este mes. Dependerá de Maresca ayudar al talentoso centrocampista a redescubrir los niveles en los que fue nombrado Jugador de la Temporada de la Premier League hace dos años.

El entrenador de 46 años estará seguro de que Foden volverá a su mejor nivel después de trabajar con Cole Palmer en el Chelsea. La ex estrella de City Academy floreció con Maresca y Foden disfrutó de un éxito similar con su nuevo jefe.