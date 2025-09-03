La Dirección de Abrida y Asociación del Ministerio de Educación y Cooperación con UMS tiene capacitación PDPP

Solo (Antara)-Irectorado de la transmisión posterior y la asociación (DHK), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Kemendiktisaintk) en colaboración con la Universidad Muhammadiyah Surakarta (UMS) Held Atppests) Atppppppehousion of Pastents Dahlan, Solo, Central Java, martes y jueves, (2-4/9).

Jefe de Investigación y Centro de Propiedad Intelectual (KI) Dirección Subdireccionada de Investigación, Servicio Comunitario, Publicación y Centro KI UMS Prof. DR. Dr. Ambarwati, S.Pd., M.Sc. El miércoles explicó que PDPP quiere capacitar la capacidad de los maestros para escribir una descripción de una solicitud de patente.

«El material trata sobre el método para escribir un documento específico de patente, un sistema administrativo y un procedimiento para la solicitud de patentes, luego buscar información de patentes», dijo.

Ambar agregó que el evento asistió 58 maestros de 25 campus en la provincia de Java Central, no menos de 10 de ellos eran maestros de UMS.

El programa PDPP, continuó, es un programa nacional que se celebra en varias ciudades de Indonesia, comenzando en Yogyakarta, Surakarta, Makassar y continuará en Pontianak. Los participantes que han aprobado la selección del programa PDPP tienen derecho a asistir a la capacitación en la ciudad anfitriona más cercana.

Ambar espera que el programa PDPP pueda proporcionar información a los maestros con respecto a la estrategia para llegar a patentes. También espera que la descripción de la patente de los maestros, especialmente los maestros de UMS, pueda ir a la siguiente fase.

«La descripción de la patente de los maestros de UMS puede aprobarse más tarde. Para que reciba financiamiento para el registro e investigación del contenido del DHK», dijo el maestro de educación de biología de UMS.

Vice -Kanselier contra UMS Prof. DR. Supriyono, ST, MT, Ph.D. Bienvenido el programa PPDP. Según él, muchas cosas deben estar preparadas para lograr patentes que van desde patentes hasta envío de solicitudes de patentes. Como resultado, el maestro debe estar al tanto de ver cualquier requisito para presentar una patente.

Supriyono también enfatizó la importancia de la posesión de la patente de los maestros.

«Esa es una forma de protección para los inventores de inventario. Cuando los resultados de su examen han recibido una patente, se espera que no haya disputas detrás», dijo.

El evento también recibió una respuesta positiva de los participantes, uno de los cuales fue maestro del programa de estudio de ingeniería eléctrica en la Universidad Católica de SobiJapranata Semarang Arifin Wibisono. El que afirmó que el programa PDPP respalda su investigación fuertemente.

Dijo que los derechos de patente eran muy importantes para proporcionar claridad sobre la propiedad intelectual producida por los investigadores.

«La experiencia es bastante memorable para participar en actividades de escritura de patentes, no es tan fácil como lograr los derechos de patente. Como nuevo escritor, tengo que entender si hay inventos que no deberían ser comparables a la invención existente», dijo.

El maestro joven de 30 años espera que la innovación de los maestros en Indonesia pronto obtenga un paraguas legal a través de las patentes. También espera que el proceso de patente que dure hasta cinco años pueda acelerarse. Esta aceleración es importante para garantizar que los investigadores obtengan derechos de patente y eviten disputas en el futuro.