Sasar 214 Regency/City, Baapanas Bos intervendrá en el precio del arroz por encima de HET

Yakarta, Viva – Jefe del alias de la Agencia Nacional de Alimentos Bastardo, Arief Prasetyo Adi enfatizó que su partido haría intervención precio de alimentos que en este caso es arrozcomo un esfuerzo por estabilizar la oferta y el precio del producto en el mercado.

Se aseguró de que este esfuerzo de intervención del precio de los alimentos se centraría en 214 distritos/ciudades, especialmente para áreas donde el precio del arroz aún está por encima de el precio minorista más alto (ÉL).

«Los pasos de estabilización para los precios de la oferta y el arroz continúan funcionando masivamente en varias regiones, especialmente en 214 distritos/ciudades cuyos precios de arroz todavía están por encima de HET», dijo Arief en Yakarta, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) Arief Prasetyo Adi

Se aseguró de que esta intervención del precio de los alimentos se llevara a cabo específicamente, a través de la distribución de Bulog Perum Rice, que se vendió más barato que los precios del mercado. Dónde, si el HET para arroz medio en la Zona 1 para RP. 13,500 por kg, luego Bulog viene con arroz para Rp 12,500 por kg.

«Para que las personas tengan acceso más barato al arroz, y se espera que esto tenga un impacto real en la supresión de los precios en el mercado», dijo.

Además de las intervenciones de precios, Bulog también continúa perfeccionando la distribución de la asistencia alimentaria de arroz a 18,2 millones de familias beneficiarias (KPM). Donde actualmente la realización es casi del 99 por ciento, y cada familia recibe 20 kg de arroz según la asignación de la Agencia Nacional de Alimentos.

«Esta es una asistencia que se dirige directamente a las personas que más necesitan, al tiempo que mantienen su poder adquisitivo en medio de la dinámica de precios», dijo Arief.

Explicó que el aumento en el precio del arroz medio de Rp 12,500 a Rp 13,500 por kg, fue una forma de ajuste razonable que siguió al desarrollo de los precios de los grises a nivel de la granja que estaba en el rango de Rp 6,500 – RP 7,000 por kg.

Según Arief, este ajuste es muy importante para que la cadena de la granja para la molienda pueda continuar operando y funcionando de manera sostenible.

«Si el precio del grano es alto, el precio del arroz medio también debe ajustarse. Lo importante es que Bulog está presente para proporcionar una opción de precio más barata a la comunidad», dijo.