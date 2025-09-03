Angelo Stiller deja una gran pista de transferencia futura en medio de Manchester United Link

El hombre más nuevo Utd Transfer News mientras Angelo Stiller aborda su futuro.

Manchester United estaba conectado a un movimiento para Angelo Stiller de Stuttgart.

Stuttgart -Midfielder Angelo Stiller ha dejado una gran transferencia de su futuro en medio de la especulación que lo conecta con un traslado al Manchester United este verano.

El internacional de Alemania fue uno de los muchos nombres para mudarse a Old Trafford para fortalecer las opciones de Ruben Amorim, con un mediocampista defensivo visto como la próxima prioridad de transferencia en United.

La estrella de Carlos Baleba y Crystal Palace de Brighton, Adam Wharton, también pertenecen a los asociados con un traslado a United, pero el club elegiría traer un nuevo centrocampista antes de que pasara la fecha límite de verano.

Stiller, quien se mudó a VFB Stuttgart en 2023, jugó un papel importante en el renacimiento del club alemán que los ayuda a terminar segundo en la Bundesliga en la campaña 2023/2024.

Su buena forma desde que se mudó a la MHP-Arena de TSG Hoffenheim lo ha convertido en uno de los talentos más buscados en el fútbol europeo, con United y Real Madrid conectado con el joven de 24 años este verano. El entrenador en jefe de Los Blancos, Xabi Alonso, se afirma que considera más tranquilo como el mediocampista defensivo ideal para su proyecto en el Santiago Bernabéu, pero Madrid no haría ningún movimiento este verano.

En cambio, Stiller en Stuttgart permanece al menos hasta la ventana de transferencia de invierno, después de dar una actualización sobre su futuro a un medio de comunicación en Alemania.

Según @imiasanmia, quien cita alemán Outlet Sports Bild, dijo Stiller: «Actualmente no estoy pensando en un movimiento. En general, estoy interesado en el extranjero en un momento; pensé que la decisión de Florian Wirtz de ir a Liverpool era genial.

«Pero solo una cosa es segura para mí: al final de mi carrera quiero jugar en los Estados Unidos, en la MLS.

«Este es el 100 por ciento de mi plan, mi objetivo».

