La contribución de los maestros de la escuela vocacional sindip ofrece soluciones a Tegal Fish UKM

TEGAL (Antara) – El maestro de escuela vocacional de la Universidad de Diponegoro y el equipo de estudiantes a través del programa de servicio comunitario quiere ofrecer soluciones y asistencia a las MIPYME del procesamiento de pescado ahumado en la aldea de Suradadi, Regencia de Tegal, Java Central.

El jefe del equipo Nurul Imani Kurniawati en Tegal, dijo que esta actividad también se llevó a cabo con el apoyo del programa BIMA Kemendikbudistek que está diseñado para mejorar la calidad de la producción, la gestión empresarial y el marketing de productos.

«Además, también fortalece la capacidad de los recursos humanos de los empresarios para administrar su empresa más moderna y de manera más sostenible», dijo.

Este programa ha apoyado el financiamiento de la Dirección de Investigación y Servicio Comunitario, la Dirección General de Investigación y Desarrollo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en 2025, por lo que se espera que tenga un efecto real para aumentar la competitividad de las MIPYME locales.

Además, también es para expandir el acceso al mercado y apoyar el fortalecimiento económico de la comunidad en la zona costera de Tegal.

En esta actividad, los actores de MIPYME recibieron capacitación en la aplicación de procedimientos estándar operativos para el procesamiento de pescado ahumado y la seguridad alimentaria basadas en la calidad, así como demostraciones de técnicas semimodernas de la fiesta.

Esta técnica también utiliza una basura de ajuste para producir productos ecológicos porque el humo está controlado, el proceso es más rápido y no requiere plegamiento manual, de modo que el personal sea más eficiente al mantener el sabor del producto.

Dijo que la ayuda no solo incluía la producción, sino también la gerencia y el marketing. Se ofrece capacitación para la gestión financiera, la grabación de producción y la preparación de planes comerciales mensuales para que las MIPYME puedan administrar su negocio de manera más profesional.

Para el marketing, los actores de MSME están equipados con oportunidades de marketing digital que van desde hacer cuentas comerciales en Instagram hasta el uso del comercio electrónico local, capacitación en el diseño de envases y el diseño de la etiqueta de productos porque los productos pesqueros que anteriormente no tenían envases y etiquetas especiales.

«Se espera que este programa tenga un impacto real en la sostenibilidad de los Mels de pescado ahumado, la calidad del producto, la eficiencia de producción y la capacidad de los recursos humanos», dijo.