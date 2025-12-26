La congregación celebra la Navidad en la iglesia de Blenduk después de su reactivación

Semarang (ANTARA) – Cientos de congregaciones cristianas celebraron misa de Navidad por primera vez en la Iglesia Protestante Immanuel en Indonesia Occidental (GPIB), comúnmente conocida como Iglesia Semarang Blenduk, después de que completó su revitalización.

El administrador del Consejo Congregacional GPIB Immanuel Semarang, Immanuel Antoni, en Semarang, dijo el jueves (25/12) que los preparativos realizados fueron los mismos que en años anteriores.

«Los preparativos son los mismos que en Navidades anteriores. Sólo que este año volvemos a este edificio después de la rehabilitación (Iglesia de Blenduk, ndr.)», dijo.

Mientras se renovaba la Iglesia Blenduk, la congregación GPIB Immanuel Semarang celebró servicios, incluida la celebración de la Navidad en el edificio Borsumy de al lado.

La Iglesia Blenduk es un edificio de patrimonio cultural en Semarang, Java Central, que fue construida por los portugueses en 1753 y es la iglesia más antigua de la provincia.

Antes de Navidad, dijo, su empresa también proporcionó tiendas de campaña en el cementerio para facilitar las reuniones de las congregaciones que no podían alojarse en la iglesia.

«Ofrecemos tiendas de campaña afuera porque no podemos abarrotarnos adentro. Esto significa que ya hay estándares, es imposible estar lleno. Hay ciertas áreas a las que podemos darles espacio», dijo.

Dijo que el número de feligreses que asistieron a la Misa de Navidad fue de aproximadamente 500 personas, el mismo número de feligreses que asistieron a la Misa de Nochebuena ayer miércoles (24/12).

Con la revitalización, admitió, se produjo una diferencia en el ambiente, por ejemplo en el interior con una iluminación mejor y más hermosa, lo que hizo que el servicio religioso fuera más cómodo.

«Obviamente con la renovación de ayer podemos ver que las adiciones se ven mejor. Las adiciones interiores, cuando la noche sea más agradable, se verán realmente hermosas», dijo.

La revitalización de la Iglesia Blenduk en Semarang comenzará en mayo de 2024 con fondos presupuestarios de 26.200 millones de IDR, que se centrarán en la reparación de la estructura de la cúpula, la torre, el techo, la mecánica eléctrica, como CCTV, audio, aire acondicionado, alarmas, así como paisajismo y elegantes instalaciones públicas para finales de 2024.

Mientras tanto, Isaiah, miembro de la congregación GPIB Immanuel, admitió que asistió al servicio de Navidad en el edificio Borsumy, concretamente la Navidad pasada, cuando la Iglesia Blenduk fue revivida.

«He estado rezando aquí desde que era pequeño. Después de la rehabilitación se puede utilizar, sí, estoy muy feliz. Mirando el interior, tal vez sí, porque no se puede cambiar mucho porque es un edificio de patrimonio cultural», dijo.

