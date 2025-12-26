Un agente del condado de Sacramento muere en un accidente relacionado con una tormenta mientras conducía al trabajo – Oficial Legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Un agente de la Oficina del Sheriff del condado de Sacramento murió temprano en la víspera de Navidad en un accidente de un solo vehículo que los investigadores creen que estuvo influenciado por las severas condiciones climáticas en la región.

El agente fue identificado como James Caravallo, un veterano de 19 años en la Oficina del Sheriff del condado de Sacramento que se dirigía a trabajar en el Centro Correccional Rio Cosumnes cuando ocurrió el accidente, dijeron las autoridades.

Según la Patrulla de Caminos de California, el accidente ocurrió poco antes de las 6 a.m. en la intersección de Franklin Boulevard y Point Pleasant Road, en el área al norte de Point Pleasant Road cerca de Elk Grove. Los investigadores dijeron que el vehículo viajaba hacia el sur cuando el conductor aparentemente perdió el control en una carretera mojada, cruzó al carril opuesto y chocó contra un servicio público o un poste de servicios públicos.

Los socorristas intentaron tomar medidas para salvar vidas, pero Caravallo fue declarado muerto en el lugar.

Los funcionarios del sheriff describieron a Caravallo como un colega con estrechos vínculos dentro de la agencia. Dijeron que su muerte fue particularmente grave porque ocurrió mientras se dirigía al trabajo, no durante una llamada de ayuda. Los medios locales citaron a representantes del departamento que lo recuerdan como humilde y querido.

CHP dijo que las condiciones aún están bajo investigación, incluida la velocidad del oficial y otros posibles factores, pero los primeros indicios sugirieron que las condiciones de humedad contribuyeron significativamente.