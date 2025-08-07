Kudus Regency Gobierno Consulta BPK y APH para la continuación del desarrollo de SIHT

KUDUS (Antara) – El Gobierno de Kudus Regency, Central Java, consultó con la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (APH) para la continuación del desarrollo del desarrollo del Centro de la Industria de Productos Tabacco (SIHT) según el estándar del proveedor de servicios.

«Al consultar al BPK, la oficina del fiscal público y la policía, se espera que la continuación de este desarrollo sea segura y pueda funcionar de inmediato», dijo el regente de Kudus Sam’ani Intakoris al margen de la ubicación del proyecto SIHT en Jalan Kudus-Pati, en Kudus-Pati.

Además, dijo, su partido también realizaría una evaluación extensa antes de continuar la construcción de Siht.

No completó adecuadamente el trabajo en la construcción de los cuatro edificios de producción en el proyecto SIHT de 2024. Esto se conoce después de una evaluación directa con las filas.

«Cuando se ve, la situación no es perfecta. No se completa mucho trabajo, como no enlucidos, aún no pintados, los umbrales de aluminio aún no se han instalado», dijo.

Según él, se han decidido contratos con proveedores de servicios y los pagos del proyecto solo se realizan en un 88 por ciento. De modo que el Gobierno de Kudus Regency llevará a cabo una evaluación de varios aspectos, como el volumen, el físico y la construcción lo más rápido posible para descubrir las condiciones actuales del proyecto en detalle.

De Regent también enfatizó la importancia de la precaución del liderazgo de la organización del dispositivo regional en la implementación de proyectos de desarrollo. El caso SIHT debe ser un aprendizaje conjunto, especialmente en el período de su liderazgo con Mbak Bellinda Putri (Diputado Regente de Kudus), por lo que eso no será estándar más adelante.

Reveló que los retrasos en el trabajo y los resultados imperfectos fueron las principales razones para la terminación del contrato. Además, el gobierno de Regency también evaluará la administración del proyecto, incluida la posibilidad de la lista negra de los proveedores de servicios que no trabajan de acuerdo con el acuerdo.

«El objetivo de completar los cuatro edificios de producción hasta finales de 2026. Nos aseguramos de que la evaluación se ejecute antes de ser estimada nuevamente», dijo.

La construcción de Siht en el pueblo de Klaaling, el distrito de Jekulo, Kudus Regency, también resultó en el aumento de los supuestos casos de corrupción, relacionados con la tierra en el año 2023 a 2024, así como edificios de dos oportunidades de producción realizadas por terceros, pero aún no se completaron el 100 por ciento.

Hasta ahora, el supuesto caso de corrupción que anteriormente proporcionó el jefe de Perinkop -Mankracht y Holy Ukm fue acusado de dañar el estado de Rp5.2 mil millones. Además de proporcionar al ex jefe de la oficina de mano de obra de UKM Perinkop, otros tres acusados que también fueron juzgados en el caso también proporcionaron a Sukrristianto y Akhadi Adi Putra como ejecutores de trabajo, y Heni Yustianingih como asesores de trabajo.