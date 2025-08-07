Garuda Pertiwi se desplomó 11 en la FIFA

VIVA – El destino está menos contento de superar Equipo nacional Potri Indonesia. Ranking de la FIFA cayó libres de 11 clasificaciones, del 95 al 106 ° lugar al 7 de agosto de 2025.

Esta disminución drástica no puede separarse del rendimiento decepcionante de Garuda Pertiwi en el evento de calificación de la Copa Asiática 2026. De los tres partidos realizados, Indonesia solo registró una victoria y dos derrotas.

Indonesia tuvo una victoria estrecha de 1-0 sobre el Kirgistán. Pero después de eso, los hijos adoptivos de Rudy Eka Priyambada fueron derrotados 0-2 de Pakistán y se entregaron 1-2 de Taiwán. Estos resultados hacen que Indonesia no pueda obtener boletos para la Copa Asiática 2026.

Lo más perjudicial es la derrota de Pakistán, un equipo con el ranking de la FIFA bajo Indonesia. Como resultado, los puntos de Garuda Pertiwi fueron erosionados de 1.211 a 1.177.98 puntos.

Aunque en el último año, la clasificación de Indonesia había mostrado un gráfico de subir. Marzo de 2024 llegó en una posición 109, hasta 107 en junio, luego 104 en agosto, y continuó subiendo a la posición 97 a fin de año.

El pico ocurrió en marzo de 2025 cuando el equipo nacional femenino ocupó el puesto 94 en el mundo. Desafortunadamente, la tendencia positiva comenzó a desvanecerse en junio de 2025, hasta 95 posiciones, y ahora está cada vez más sumida a 106 de posición.

Lo más probable es que la clasificación de Indonesia pueda volver a bajar. Porque, su aparición en la Copa AFF de 2025 femeninas tampoco es satisfactoria. Aunque este torneo no ingresó al calendario oficial de la FIFA, sigue siendo una imagen del desempeño del equipo nacional.

Rezagándose en el sudeste asiático

Si observa el mapa de competencia en la región del sudeste asiático, Indonesia ahora está muy lejos de los países vecinos. Vietnam sigue siendo el mejor al clasificarse 37 del mundo. Filipinas siguió en la posición 39, Tailandia en 53, Myanmar en 56 y Malasia subió significativamente a 92 posiciones.

Mientras tanto, el Top 10 del mundo todavía está controlado por España, Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Brasil, Japón, Canadá y Corea del Norte.

Ahora el público está esperando los pasos concretos de Pssi para mejorar la situación. Porque sin una mejora integral, el objetivo de calificar para un gran torneo solo será una ilusión.