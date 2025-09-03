KPK miembros de la Cámara de Representantes de la Cámara de Representantes

JAKARTA (Antara) – La Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) pidió a un miembro del Parlamento Indonesio Iman Adinugraha (IA) como testigo del presunto caso de corrupción en la distribución de fondos de responsabilidad de la empresa (Responsabilidad social corporativa/CSR) Bank Indonesia (BI) y la Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

«Hoy (miércoles 3/9), el KPK llama a ese hermano como emprendedor para una investigación como testigo en el KPK Red and White Building», dijo el miércoles el portavoz de KPK, Budi Praseteto, a periodistas en Yakarta.

Budi explicó que Faith Adinugraha había confirmado su presencia y los investigadores de KPK serían investigados con respecto al conocimiento con respecto al flujo de dinero o los activos de uno de los sospechosos, a saber, DPR ri -miembro Heri Gunawan.

Para la investigación del caso, el KPK esta semana, lunes (1/9), los dos sospechosos mencionaron como testigos, a saber, Heri Gunawan y miembro del Parlamento Indonesio Satori.

El martes (2/9) el KPK volvió a llamar a Heri Gunawan y Satori como testigos del caso.

Además, el KPK llamó a MN como personal administrativo de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, nn como presidente de la Fundación Al Fadilah Panongan, así como el aparato de la aldea de Panongan, AJ como presidente de la Fundación de Sukiny de EE. UU.

Luego, SAF como el mostrador de la sucursal de BJB Bank Sumber, soy presidente de la Fundación Al Firdaus Warujaya Cnebon, AA como tesorero de la Fundación Al Fadila Panongan y DS como presidente de la Fundación Guyub Berkah Sejahtera.

Además, como experto en Satori, F como tesorero de la Fundación Abhinaya Dua Five, yo como presidente de la Fundación Al Fairuz Panongan y maestros de Man 2 Cnebon, y J como presidente de la Fundación Al Munaroh Sembung Panongan y Panongan Dorp.

Actualmente, el KPK todavía está investigando casos de presunta corrupción en la distribución de fondos del Programa de Responsabilidad Social Corporativa del Banco Indonesia (RSE) o una supuesta corrupción en el uso de fondos del Programa Social del Banco Indonesia (PSBI) en 2020-2023.

El caso comenzó con un informe sobre los resultados del centro de informes y análisis del análisis (LHA) para transacciones financieras (PPATK) y quejas sobre público. El KPK ha estado realizando una investigación general desde diciembre de 2024.

Los investigadores de KPK han registrado dos ubicaciones que se sospechan que almacenan la evidencia con respecto al asunto.

Las dos ubicaciones son el Banco de Indonesia en Jalan Thamrin, Central Yakarta, que se registró el 16 de diciembre de 2024, y la Oficina de la Autoridad de Servicios Financieros fue buscada el 19 de diciembre de 2024.

El 7 de agosto de 2025, el anti -agencia nombró miembros designados de la Comisión de la Cámara de Representantes XI del Satori (ST) de 2019-2024 y Heri Gunawan (HG) como sospechosos en el caso.

