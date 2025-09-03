Rasmus Hojlund Ware sentimientos sobre Benjamin Sesko aparece después de que Man United Transfer confirmó

Últimas noticias del Manchester United después de la mudanza de Rasmus Hojlund a Napoli

Rasmus Hojlund firmó el lunes para Napoli (Imagen: Getty Images)

Rasmus Hojlund se considera mejor que el Manchester United Summer, quien firma a Benjamin Sesko después de trasladar el préstamo de la temporada a Napoli el lunes.

Hojlund, de 22 años, ha firmado para el lado de Antonio Conte en préstamo con la obligación de comprar, entendida como £ 38 millones, al final de la campaña. Además, United recibirá un costo de préstamo de £ 5.2 millones.

El Dinamarca Internacional se mudó a United por un primer complemento de £ 62 millones más en agosto de 2023 de Atalanta. Mostró un vistazo durante su temporada de debut en Old Trafford y anotó 16 veces en 43 actuaciones.

Sin embargo, la forma de Hojlund ha impreso en el período pasado. De hecho, en un momento, el atacante fue 21 juegos sin un gol antes de terminar esa carrera calva con una huelga contra Leicester City, con destino a un descenso, en marzo.

Terminó su segunda temporada en Manchester con solo 10 goles en 52 juegos y estaba claro que a Ruben Amorim no le gustaba como su largo plazo. 9 SAW. Joshua Zirkzee a veces fue preferido por la última campaña.

A principios de este verano, se había hablado que United estaba dispuesto a descargar a Hojlund, pero el jugador quería quedarse con los Rojos y luchar por su lugar porque pensaba que era mejor que firmar a Sesko.

Según el atletismo, una razón detrás del deseo de Hojlund de permanecer en United que creía que él es superior a Sesko, quien hizo el complemento más de £ 66 millones el mes pasado a los rojos de RB Leipzig. Sintió que en las sesiones Amorim podría dar un descanso para pensar durante su partida, a pesar de la llegada de Sesko.

El final potencial para Hojlund en United le dejó «frecuencia cardíaca» sobre la comprensión de que su sueño en Manchester terminó después de solo dos años, especialmente cuando esperaba ir al comienzo de la pretemporada.

Hojlund dijo en julio: «Mi plan es muy claro. Eso es para mí quedarme y luchar por mi lugar, lo que pase. La competencia está bien para mí. Me agudiza.

«Estoy más que listo. Me siento bien, así que agradezco todo lo que viene».

Hojlund agregó: «Cuando vine, [Anthony] Martial también estaba allí, pero tuvo muchas lesiones, por lo que claramente tuve que tomar mucho tiempo de juego. No me vas a decir que no debería jugar porque quiero jugar cada juego. Pero estaba claro que podría haber hecho ayuda para compartir los juegos, especialmente al principio. «

United, sin embargo, ha tenido otras ideas y ha decidido cargarlo en préstamo con el acuerdo que se espera que sea permanentemente el próximo verano, en caso de que se paguen los trámites.

Hojlund, que no jugó para los Rojos una vez durante sus primeros cuatro juegos competitivos, pudo hacer su debut en Napoli cuando viajan a Fiorentina el sábado 13 de septiembre.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.