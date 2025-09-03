¡Triste! 1.747 disturbios de demostración en el centro de Java, la mayoría de los niños

Semarang, Viva – La policía regional de Java Central aseguró hasta 1.747 perpetradores disturbios En acción reunión o manifestaciones en varias regiones de Java Central del 29 de agosto de 2025 al 1 de septiembre de 2025. De las miles de personas que estaban aseguradas, la mayoría de ellos estaban aún niño Menor de edad.

Director de Investigación Penal General (Direskrimum) Policía regional de Java Central Kombes Pol Dwi Subagio, explicó que de los 1.747 perpetradores que estaban asegurados, 687 eran adultos, mientras que los 1.058 restantes eran niños. Hasta ahora, se han emitido 17 informes policiales y 46 personas han sido nombradas como sospechosos.

La policía regional de Java Central manejó dos disturbios principales, a saber, la destrucción en la Oficina del Gobernador Central de Java el 29 de agosto de 2025 y la sede de la Policía Central de Java el 30 de agosto de 2025

«De los dos casos, nueve personas fueron nombradas como sospechosos. Consistieron en un adulto y seis menores involucrados en el ataque de Mapolda, así como dos perpetradores de destrucción el 29 de agosto», dijo el comisionado Dwi Subagio en una conferencia de prensa el martes 2 de septiembre de 2025.

Dijo que los perpetradores adultos serían detenidos, mientras que los niños fueron devueltos a los padres con una nota de que serían procesados ​​por ley si repitieran sus acciones.

«El ataque a la sede de la policía regional de Java Central supuestamente se llevó a cabo de manera planificada. Los perpetradores arrojaron la puerta de Mapolda con piedras y madera. Oficiales que lograron rápidamente asegurar a varios perpetradores junto con evidencia», dijo Subagio.

Agregó que el examen mostró que ocho actores positivos consumieron benzodiazepam y muchos otros huelen alcohol.

«Esto es muy alarmante, considerando que la mayoría de ellos son estudiantes de secundaria y secundaria de Demak, Semarang y Ungaran. La mayoría de los perpetradores son provocados a través de las redes sociales», dijo.

Los perpetradores fueron acusados ​​en virtud del Artículo 212 y/o 214 del Código Penal con respecto a la resistencia a los funcionarios estatales, con amenazas penales entre 1 año y 4 meses a 7 años de prisión.

La policía insta a los padres a supervisar y acompañar a sus hijos. El objetivo es que los niños no están fácilmente influenciados por invitaciones negativas y están involucrados en acciones anarquistas nocivas.

«Mantener la seguridad y el orden público es una responsabilidad compartida, no solo la tarea de la policía», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Regional Central de Java, Artanto.

Informe: Teguh Joko Sutrisno