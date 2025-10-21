El fiscal retrasa la lectura de los cargos en el caso de acoso sexual a un médico en RSHS Bandung

Bandung, VIVA – Continuación del juicio con el orden del día de lectura de los cargos contra el imputado. Doctor Priguna Anugrah Pratama en casos sospechosos abuso El panel de jueces pospuso la agresión sexual contra pacientes y sus familias en el Hospital Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Java Occidental…

La agenda para la lectura de las demandas por parte del Ministerio Público (JPU) debería haberse celebrado el martes 21 de octubre de 2025 por la mañana. Sin embargo, el juicio, que se desarrolló a puerta cerrada desde el principio, fue cancelado según lo previsto.



La presencia del doctor Priguna en el tribunal de distrito de Bandung Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

El jefe de la Sección de Información Jurídica (Kasi Penkum) de la Fiscalía Superior de Java Occidental, Nur Sri Cahyawijaya, explicó que el retraso se produjo porque el fiscal no había completado la carta de denuncia penal.

Todos los hechos revelados durante el juicio, incluidas las declaraciones de más de 20 testigos, entre ellos la víctima, su familia, el hospital y peritos, aún se encuentran en proceso de formulación de una carta de acusación.

«El fiscal todavía está elaborando una acusación exhaustiva basada en los hechos revelados en el juicio. Por lo tanto, no se puede leer hoy», dijo Nur Sri Cahyawijaya, el martes (21/10/2025).

Cahya dijo que el juicio por lectura de demandas fue reprogramado y estaba previsto que se llevara a cabo el lunes 27 de octubre de 2025.

Este caso ha atraído la atención pública desde que surgió en marzo de 2025. Priguna Anugrah Pratama, conocida por participar en el Programa de Educación de Especialistas en Anestesia (PPDS) en RSHS Bandung, es sospechosa de cometer actos de inmoralidad sexual e incluso violación contra varios pacientes y sus familias que estaban inconscientes debido a la anestesia. (Cepi Kurnia/tvOne/Bandung)