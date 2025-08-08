Kai registra la tendencia positiva de la estación de Jeruklegi porque se operan nuevamente

Purwokerto, Java Central (Antara) – PT Kereta API Indonesia (Persero) Operaciones 5 Tendencias de crecimiento positivos registrados de Purwokerto desde la estación de Jeruklegi, Regencia de Cilacap, Java central, operó nuevamente para servir a los pasajeros el 1 de marzo de 2023.

El gerente de relaciones públicas Kai Daop 5 Purwokerto Krisbiyantoro en Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java, viernes, dijo que la reactivación de la estación de Jeruklegi con un vacío de más de una década era parte de la región sur de la Java del Sur.

«Después de no trabajar durante más de 10 años, la estación de Jeruklegi ahora se ha convertido en un cruce importante en la red de transporte en Cilacap. El aumento en el número de pasajeros prueba la respuesta positiva de la comunidad», dijo.

Basado en los datos de Kai, dijo, registraron 10,605 pasajeros en 2023 y 10,127 pasajeros que se fueron en la estación Jeruklegi.

Según él, el número saltó en 2024 a 22,352 pasajeros subieron y 21,381 pasajeros cayeron.

Mientras tanto, de enero a agosto de 2025, continuó, el número había alcanzado los 18.399 pasajeros y 17.933 pasajeros cayeron.

«Si se calcula, el número de pasajeros aumentó en 883 personas por mes en 883 personas por mes, en un 111 por ciento a 1,862 personas por mes en 2024. Hasta la mitad de 2025, el promedio regresó a un 33 por ciento a 2,477 personas por mes», dijo.

Además, dijo que Kai Purwokerto había realizado mejoras en las instalaciones, mejorados los estándares de limpieza y seguridad, así como optimizar el servicio al cliente en la estación Jeruklegi para apoyar la comodidad de los pasajeros.

Además, dijo, el entrenamiento de información de viaje que los pasajeros de arriba abajo en la estación de Jeruklegi también están disponibles a través del acceso de la aplicación Kai y otros canales oficiales.

«Invitamos al público a apoyar la existencia de la estación Jeruklegi manteniendo instalaciones públicas, para cumplir con las reglas de seguridad y utilizar este servicio sabiamente», dijo.

Espera que la presencia de la estación de Jeruklegi no solo facilite la movilidad de los ciudadanos, sino que alienta el crecimiento económico local en los sectores de comercio, educación y turismo.

Según él, la estación Jeruklegi actualmente sirve al viaje del tren del sur de Kutojaya, el ferrocarril Serayu, el tren Malabar, el tren Pasundan y el tren Lodaya Train.

«Kai Purwokerto se esfuerza por monitorear y mejorar la calidad del servicio para traer transporte seguro, cómodo, a tiempo y ecológico», dijo Krisbiyantoro.

Leer también: Grupo de trabajo de comida de la policía de Banyumas junto con Bulog Distribute Sphp Rice