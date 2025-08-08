Valor de transmisión de Carlos Baleba dejado en claro después de que Manchester United recibió ‘luz verde’

El hombre más nuevo de transferencia y rumores de Man Utd, mientras que todavía están vinculados a un movimiento para Carlos Baleba.

Carlos Baleba vinculado a Man UTD es apreciado en alrededor de £ 100 millones por Brighton. (Imagen: 2024 Getty Images)

Manchester United llega a una agitada ventana de transferencia de verano. Después de meter a Matheus Cunha y Bryan Mbeumo en la ventana antes, Ruben Amorim aún pudo dar la bienvenida a tres nuevos jugadores en su equipo.

Se han realizado mejoras en el ataque de United con Cunha y Mbeumo que agregan 35 goles de la Premier League a un equipo que luchó por la raíz objetivo. Diego Leon también llegó de Paraguay para convertirse en el nuevo Wonderkid firmado bajo INEOS.

Benjamin Sesko se convierte en la tercera firma importante del club del verano, después de llegar a un acuerdo con RB Leipzig. Las noticias de la tarde de Manchester Informó a principios de semana que United ofreció £ 65.3 millones más £ 8.7 millones en complementos.

Se espera que el delantero de Eslovenia se presente como el nuevo centro de Amorim en Old Trafford el sábado antes de la pretemporada contra Fiorentina. Con tres semanas hasta que llegue la ventana, United tiene dos posiciones más con las que lidiar.

Se ha anunciado otro nuevo arquero desde que se abrió la ventana, pero un reemplazo para Andre Onana probablemente no llegue en este momento. La prioridad después de que se espera que Sesko sea un nuevo centrocampista, con la sensación de Balwinning de Brighton Carlos Baleba en su radar.

Se ha informado que United ha contactado con De Meeuwen, a través de intermediarios, sobre la posibilidad de reubicarse para el internacional de Camerún. Desde la firma de LOSC Lille, Baleba ha atraído interés con sus exhibiciones en el estadio Amex y unió a sus enormes admiradores.

Sin embargo, generalmente se informó que Brighton aprecia al centrocampista en £ 100 millones, una cifra en las cercanías de la persona que recibieron para Moises Caicedo en 2023, desde Chelsea. Está claro que United debería construir un paquete financiero casi perfecto para llegar a un acuerdo.

A pesar del precio inicial de Brighton, las últimas cifras publicadas por el Observatorio de Fútbol CIES indican que el centrocampista debe ser apreciado entre € 75 millones (£ 65 millones) y € 87 millones (£ 75.4 millones). Con la ayuda de una muestra de más de 8,000 transferencias, el sitio web evalúa los precios de los jugadores de los cinco mejores vuelos principales utilizando la tecnología estadística de la regresión lineal múltiple, con reembolsos pagados por clubes como una variable independiente.

Se entiende que Brighton Baleba no quiere vender, al menos por otro año, pero a lo largo de los años no les ha impedido cobrar a otros jugadores muy apreciados, como Joao Pedro, Alexis Mac Allister y Pergis Estupinan.

Según Fabrizio Romano, United es consciente de que las gaviotas serán difíciles de negociar. Sin embargo, todavía se calcula que Baleba estaría listo para decir que sí a un traslado a Old Trafford este verano, incluso sin la posibilidad de jugar en Europa.

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.