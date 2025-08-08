‘Home Alone 2’ es mejor porque ‘me pagaron más’

«Solo en casa» favorito Macaulay Culkin Apareció en el último episodio de «Hot Ones» y se me pidió que eligiera su película favorita en la que interpretó a Kevin McCallister. ¿Culkin prefiere el original de 1990 «Home Home Alone» o su secuela de 1992, «Home Alone 2: Lost in New York»? Resulta que la respuesta no es demasiado complicada para la ex estrella infantil.

Culkin no dudó en responder a «Home Alone» 2 y bromeó: «Me pagaron más. Creo que tengo el cinco por ciento de la red. Y también 15 perfecto de la comercialización. Entonces, si compras un Talkboy, soy como sí, tomaré el 15 por ciento de eso. Muchas gracias. Por cierto, compre un Talkboy esta Navidad».

Ambas películas de «Home Alone» se consideran clásicos y fueron éxitos de taquilla. La franquicia permanece cerca y querida del corazón de Culkin, no solo por su éxito sino también por las relaciones que hizo con miembros del reparto como su madre en pantalla Catherine O’Hara. Cuando recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2023, O’Hara apareció para dar un discurso conmovedor sobre su coprotagonista.

«‘Home Alone’ fue, es y siempre será una sensación global querida … La razón por la cual las familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin ver y amar ‘hogar solo’ juntos es por Macaulay Culkin», dijo O’Hara. «Sé que trabajaste muy duro, sé que lo hiciste, pero hiciste que la actuación pareciera lo más natural del mundo».

Culkin recorrió el país la última temporada de vacaciones con «una noche nostálgica con Macaulay Culkin», en la que organizó proyecciones de «Home Alone» seguido de un Q&A. En una parada en Rosemont, Illinois, Culkin se volvió viral por revelar su coprotagonista Joe Pesci En realidad, se mordió el dedo mientras ensamos una escena en la que el ladrón de Pesci, Harry, amenaza al Kevin de Culkin.

«Estaba tratando de asustarme», recordó Culkin. «Él dijo: ‘Quiero ser amenazante para este niño'».

Los rumores han persistido durante mucho tiempo de que Pesci intentó intencionalmente hacer que Culkin pensara que era malo para facilitar mejor su dinámica en pantalla.

«Eso es lo que escuché», dijo Culkin sobre los «calientes» sobre el rumor. «Pero ya sabes, puedo ver por qué era como, ‘Quiero asustar al niño. Quiero dar miedo’. Solo recuerdo que solo sentado allí y él dice: «¿Cómo estás, niño?» Y yo digo: ‘En realidad estoy cansado. Él dice: «No he estado en casa en tres años». Pensé: ‘Realmente no me di cuenta de que este era un concurso de medición de dick’. Pero sí, supongo que venciste al Joe Pesci de 10 años «.

Mire la entrevista completa de Culkin «Hot Ones» en el video a continuación.