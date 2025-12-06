Jepara Satpol PP realiza redadas a fumadores ilegales en la isla Karimunjawa

Jepara (ANTARA) – La Unidad de Policía de la Función Pública (Satpol PP) de Jepara Regency, Java Central, llevó a cabo otra operación para erradicar los cigarrillos ilícitos o productos sujetos a impuestos especiales (BKC), con el objetivo principal en la isla Karimunjawa, después de atacar previamente varias áreas en varios subdistritos de Jepara.

El jefe de Aplicación de la Ley, Orden Público y Paz Pública de Jepara Satpol PP, Heri Prasetyo en Jepara, dijo el sábado que la operación se llevó a cabo con un equipo conjunto de elementos de la Policía Nacional, el TNI y las autoridades del subdistrito, que duró tres días, del 5 al 7 de diciembre de 2025.

«Las operaciones ilegales de cigarrillos deberían intensificarse como un esfuerzo por romper la cadena de distribución de cigarrillos libres de impuestos desde el nivel de distribuidor», dijo.

La operación conjunta en la zona de Karimunjawa se dividió en dos equipos. El primer equipo acumuló 10 puntos en la aldea de Karimunjawa, mientras que el segundo equipo apuntó a cinco puntos en la aldea de Kemujan, que se sospechaba que eran lugares donde se distribuían cigarrillos ilegales.

Además de tomar medidas, los agentes también promueven la prohibición de distribuir cigarrillos ilegales a comerciantes y residentes locales.

Esta educación se considera importante dado que todavía hay muchos pequeños comerciantes que no comprenden los riesgos legales y las consecuencias económicas de vender productos sin sellos especiales.

«Instamos a los pequeños comerciantes de quioscos a que se aseguren de que sus mercancías sean legales. No se arriesguen a vender productos que infrinjan las reglas porque son baratos», dijo.

Según Heri, las medidas de seguimiento realizadas hasta ahora han dado resultados positivos. La disminución del número de hallazgos de mercancías ilegales en el campo es un indicador de que el espacio para los distribuidores y vendedores de cigarrillos libres de impuestos está empezando a reducirse.

Destacó que la erradicación de los cigarrillos ilícitos no sólo está relacionada con la aplicación de la ley, sino también con la protección de la salud pública y la estabilidad de la economía del país mediante la recepción de los Fondos de Compartición de Ingresos por Impuestos Especiales sobre el Tabaco (DBHCHT).

«Esta operación es una manifestación de nuestro compromiso de mantener la salud pública y apoyar la economía regional. Los impuestos especiales volverán a la comunidad en forma de diversos programas de desarrollo», dijo.

El jefe del subdistrito de Karimunjawa, Nuril Abdillah, también expresó su pleno apoyo a la operación para erradicar los cigarrillos ilegales.

Espera que actividades rutinarias como ésta puedan reducir la circulación de cigarrillos libres de impuestos y así atacar la raíz del problema.