Los Glazer están en forma para una decisión del Manchester United que Sir Jim Ratcliffe no quiere tomar

El Manchester United está fuera de Europa esta temporada y sus posibilidades de clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada ya están en juego.

Es posible que Sir Jim Ratcliffe y la familia Glazer tengan que tomar una decisión sobre el futuro de Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

No se hicieron comentarios cuando Sir Jim Ratcliffe declaró en octubre que quería que Ruben Amorim tuviera tres años para demostrar su valía en el Manchester United. La declaración no incluía una lista de términos y condiciones.

Todo lo que Ratcliffe ha dicho apunta a su deseo de darle tiempo a Amorim. El United ha pasado por una serie de entrenadores en los últimos años y ninguno de ellos ha logrado devolver un éxito constante a Old Trafford. Según Ratcliffe, los problemas son tan estructurales como tener al hombre equivocado en el banquillo.

Pero seguramente llegará un momento en que se reexaminará la posición de Amorim. Quizás estemos allí después de los resultados desesperadamente decepcionantes de los dos últimos partidos en casa. El viaje del lunes ante los Wolves sobresale como una cáscara de plátano llena de peligros.

Perder contra un equipo que sólo tiene dos puntos en catorce partidos de la Premier League y el daño será difícil de reparar. La victoria debería ser un hecho, pero sólo podría ser cuestión de tiempo hasta que el próximo resultado vuelva a poner al técnico portugués en el centro de atención.

Todas las miradas en Old Trafford estarán puestas en la mesa. El equipo de Amorim es actualmente octavo, a sólo dos puntos del cuarto puesto, pero también a sólo tres puntos del decimocuarto. Tienen que avanzar en la dirección correcta.

El United puede aprovechar los aspectos positivos de una temporada fuera de Europa, incluido el tiempo extra en el campo de entrenamiento para Amorim y un grupo de nuevos jugadores concentrados en la Premier League cada fin de semana. Pero de momento no están aprovechando esas ventajas.

Una segunda campaña fuera de la Liga de Campeones y de las riquezas que ofrece la competencia ampliada sería perjudicial. Una segunda temporada fuera de Europa sería completamente desastrosa.

La diferencia entre la Europa League y la Liga de Campeones supera con creces los cien millones de libras, y perder esa cantidad de dinero será perjudicial. Limitará lo que United puede hacer en el mercado de transferencias, perjudicará su capacidad para atraer jugadores e impactará los ingresos en un momento en que construir un nuevo estadio es una máxima prioridad.

No estamos seguros de hasta qué punto esto influirá en el pensamiento de Ratcliffe. Como hombre de negocios, obviamente estará atento a los resultados, pero ¿estaría dispuesto a aguantar el dolor durante otra temporada por el bien de su hombre? Sería un llamado valiente.

Sin embargo, un área de conflicto potencial es la de la familia Glazer, que sigue siendo la accionista mayoritaria a pesar de que es Ratcliffe quien actualmente toma las decisiones. Para los Glazer todo es cuestión de finanzas y saben lo caro que es no entrar en la liga de Campeones.

Anteriormente han sido despiadados con los entrenadores cuando Europa se les escapaba, y a menudo los despidieron cuando la clasificación para la Liga de Campeones se volvió imposible. Las ambiciones a largo plazo del United sólo pueden lograrse con una participación constante en la Liga de Campeones.

Es probable que la Premier League regrese al quinto lugar la próxima temporada, lo que le dará al United más espacio para asegurarse un lugar en la cima. Después de todo, una racha alentadora de juegos en diciembre podría colocarlos firmemente en esa carrera.

Sin embargo, si eso no sucede y la brecha se amplía, las cosas podrían ponerse nerviosas para Amorim. También es el momento en el que el deseo de Ratcliffe de darle tiempo y el enfoque de los Glazer en los ingresos podrían chocar.

Por ahora, los Glazer dejarán que Ratcliffe y su equipo sigan dirigiendo el United. Pero se puede garantizar que seguirán de cerca los acontecimientos en el club y que serán muy conscientes de las consecuencias si se vuelven a perder la Liga de Campeones.