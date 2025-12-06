Cancelación de vuelos de Indigo: el diputado del Congreso acusa al BJP de crear una crisis de aviación







Al lanzar un duro ataque contra el Centro por la crisis de los viajes aéreos, la oposición alegó el sábado que la actual interrupción de los servicios de IndiGo no es accidental, sino el resultado del fallo. Partido Bharatiya Janata el intento sostenido del gobierno de crear un duopolio en el sector de la aviación.

Como informó la agencia de noticias IANS, el diputado del Congreso Sasikanth Senthil, al tiempo que señaló la crisis de viajes a nivel nacional en los últimos días, dijo que “la cancelación por parte de IndiGo de más de 1.000 vuelos el 5 de diciembre de 2025, seguida de cientos más el 6 de diciembre, ha llevado el sistema de viajes aéreos de la India a un colapso sin precedentes”.

El parlamentario del Congreso también enfatizó que las interrupciones han expuesto debilidades ignoradas durante mucho tiempo por el Centro. También añadió que las consecuencias de esta política se estaban manifestando ahora a plena vista del público.

Diputado del Congreso mientras critica al BJP y al actual crisis de la aviación afirmó que “esta crisis no es un colapso natural; son las consecuencias predecibles del gobierno del BJP que ha estado empeñado en aplastar a la competencia, recompensar a los favoritos y remodelar toda una industria nacional para adaptarla a un pequeño círculo de aliados corporativos”, como lo citó la agencia de noticias IANS.

El parlamentario Sasikanth Senthil argumentó además que la aviación, que depende de estrictas normas de seguridad y una supervisión constante, se ha visto obligada a caer en la inestabilidad debido a un marco político que debilita los controles regulatorios al tiempo que fortalece el control de un puñado de actores privados.

Senthil dijo que el manejo de la seguridad aérea por parte del gobierno ha revelado la magnitud de su negligencia. Destacando que el gobierno publicó las normas de limitación del tiempo de servicio de vuelo (FDTL) el 8 de enero de 2024 y las implementó parcialmente el 1 de julio de 2025. Criticó la decisión de suspender estas normas de seguridad en medio de un colapso en todo el sector.

El diputado Sasikanth Senthil, del distrito electoral de Tiruvallur Lok Sabha, también añadió que «esto no sólo es irresponsable, sino escandaloso. Al eliminar normas diseñadas específicamente para prevenir la fatiga de los pilotos, el gobierno del BJP supuestamente ha puesto en peligro la seguridad de los pasajeros y ha generado incertidumbre en el bienestar de la tripulación de cabina”.

Añadió: “En lugar de estabilizar la situación, la han profundizado, demostrando una vez más que la seguridad y la rendición de cuentas no significan nada para esta administración cuando se comparan con la conveniencia de sus corporaciones preferidas”, citado por la agencia de noticias IANS.

Sasikanth Senthil añadió que la inclinación del gobierno a construir monopolios se ha hecho visible en los principales sectores de infraestructura.

Dijo que la tendencia muestra cómo las políticas, la regulación y los activos públicos se están utilizando para fortalecer un conglomerado selecto en aviación, telecomunicaciones, puertos y otros campos.

El diputado Thiruvallur vinculó el Índigo crisis a los controvertidos bonos electorales, que la Corte Suprema ha declarado inconstitucionales e ilegales, diciendo que las revelaciones oscurecen aún más el panorama. Alegó que los datos muestran que las entidades del grupo InterGlobe compraron alrededor de 36 millones de rupias en bonos electorales, y su promotor, Rahul Bhatia, compró alrededor de 20 millones de rupias, la mayor parte de las cuales fueron al BJP.

Senthil añadió que «plantea preguntas legítimas sobre cómo un sector que alguna vez estuvo lleno de competencia sana se ha reducido a un duopolio frágil, y si la proximidad financiera al BJP ha jugado algún papel en la configuración de este panorama distorsionado. Estas preocupaciones no pueden dejarse de lado; atacan el corazón de la confianza pública y la integridad democrática», según IANS.

Sostuvo además que el caos actual es el resultado de un sistema construido sobre el capitalismo de amigos. «La aviación es la última víctima. Las telecomunicaciones, la infraestructura, el cemento, los puertos… el patrón se repite en todas partes. Las acciones del gobierno sugieren un compromiso peligroso para empoderar a un conjunto selecto de corporaciones mientras asfixian a todos los demás actores, dejando en última instancia a la India como rehén de un puñado de gigantes privados».

Senthil calificó la situación de desastre provocado por el gobierno y dijo que esta crisis ha dañado al sector de la aviación, ha puesto en peligro a los pasajeros, desestabilizado los mercados y ha demostrado el desprecio del gobierno por la transparencia y la competencia.

(Con aportes de IANS)





