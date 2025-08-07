Java Central Kesbangpol no consideró la bandera «una pieza» como una amenaza

SEMARANG (Antara) – La Agencia de Política y Política Nacional de Java Central (Kesbangpol) no considera el fenómeno de la bandera de «una pieza» como una amenaza como una amenaza siempre que no viola el honor de la bandera roja y blanca.

«Lo que debe aplicarse no debe adherirse o superior a la bandera roja y blanca», dijo la agencia interina (PLT) de la agencia central de Java Kesbangpol, Muslichah Setiaih, en Semarang, el jueves.

Según él, la audiencia puede expresar todo de diferentes maneras, pero el respeto del símbolo del país sigue siendo una mayoría.

«Si solo en forma de símbolos o imágenes de caracteres de dibujos animados en camisetas, pegatinas o pancartas, es legítimo como una forma de creatividad», dijo.

Afirmó que la comunidad seguía alentada a instalar rojo y blanco en agosto como una forma de aprecio por la batalla de la nación.

«Esta es la 80a Independencia de Indonesia. Hay una larga historia detrás del rojo y el blanco que no puede alternarse con ningún símbolo de ficción», dijo.

En respuesta a la existencia de una pintura de pared de «una pieza» que se eliminó en diferentes regiones, la evaluó como parte de la regulación de los espacios públicos y no como una prohibición.

«Los murales generalmente se limpian porque el área estaba adornada antes del 17 (17 de agosto). Puede ser reemplazado por un tema más relevante, por ejemplo, figuras nacionales, batik o flora. Pero no porque prohíba los personajes de catónicos», dijo.

La bandera «One Piece» en cuestión es «Jolly Roger», un símbolo pirata que es recolectado en el manga y el anime por el manga japonés, Eiichiro Oda.

De Manga cuenta la aventura de un grupo de jóvenes en el mundo de los piratas que viajan por el mundo para encontrar un tesoro llamado One Piece.

Con una obra llamada Monkey D Luffy y su tripulación, han erradicado la tasa y los delitos de las autoridades en cada isla que visitaron para salvar a la comunidad.

El símbolo de la libertad de «Jolly Roger» se discutió a gran escala en Indonesia antes del 80 cumpleaños de la República de Indonesia, especialmente después de que alguien había colocado la bandera bajo la bandera roja y blanca y en el vehículo.