El director electoral de Karnataka le pide a Rahul que comparta nombres de los votantes







El oficial electoral de Karnataka le pidió al líder del Congreso el jueves. Rahul Gandhi Para compartir los nombres de los electores que, según él, fueron incluidos o excluidos injustamente de la lista de votantes del estado junto con una declaración firmada para que las autoridades electorales iniciaran «procedimientos necesarios» en el asunto.

En una carta a Gandhi poco después de nivelar las acusaciones de fraude de votación, el oficial de votación estatal dijo que durante una conferencia de prensa en la capital nacional, «usted mencionó sobre la inclusión de electores no elegibles y la exclusión de electores elegibles en el Rollos electorales…. «

«Se le solicita amablemente firmar y devolver la declaración/juramento adjunto bajo la Regla 20 (3) (b) de la Reglas de Registro de Electores, 1960, junto con el nombre (s) de dichos elector (s) para que se puedan iniciar procedimientos necesarios».

El líder de la oposición en el Lok Sabha afirmó que había «votación chori» de 1,00,250 votos en una circunscripción de Karnataka con 11,965 votantes duplicados en un segmento de la Asamblea, 40,009 votantes con direcciones falsas e invalidales, 10,452 votantes de la gran cantidad o votantes de la dirección única, 4,132 votantes con novios de los nuevos votantes y 33,692 votantes.

Los funcionarios de EC aquí dijeron el CEO de Karnataka está esperando una declaración firmada de Gandhi para esta noche.





