Hospitalidad de Indourney ayuda a la recuperación de combatientes contra el cáncer en Sanur

Yakarta, Viva – Entidad comercial y gestión (BUPP) Zona económica especial (KEK) Sanur, a saber, PT Hotel Indonesia Natour Alias Hospitalidad de Indourneysosteniendo la actividad de ‘1 respiración esperanza Yoga Caridad ‘como una forma de compromiso sostenible con la salud y el bienestar de la comunidad.

Leer también: El KPK ha sido recuperado por el dinero estatal de RP394.2 mil millones durante el primer semestre de 2025



Al cooperar con la Indonesia Fundación de Cáncer Infantil (YKAI), directora presidente de Hospitalidad de Leshurney, dijo Christine Hutabarat, esta colaboración es una manifestación concreta de su partido para presentar un impacto positivo en la comunidad, especialmente los niños. luchadores por cáncer y sus familias.

«Creemos que convalecencia No solo médico, sino que también requiere apoyo emocional y espiritual. A través de esta actividad, queremos crear un espacio cálido, esperanzador y significativo «, dijo Christine en su declaración, jueves 7 de agosto de 2025.

Leer también: Fomentar la educación financiera de los niños y adolescentes, el lanzamiento mágico ‘Aura of the Future Fund’





Zona económica especial (Kek) Sanur Bali Health

Esta actividad se llevó a cabo en el Meru Sanur, SanurBali, y seguido por 14 combatientes de hijos de Cáncer junto con padres o sus respectivos compañeros. La actividad que también coopera con B3 Playground tiene como objetivo apoyar el proceso de recuperación de los niños con un cáncer exhaustivo.

Leer también: La terrible historia del testigo del fuego mató a 4 niños en Tebet: la víctima gritó por ayuda



En esta serie de actividades, los participantes fueron invitados a participar en actividades de bienestar, que incluyen yoga, baile divertido, actividad de entretenimiento, refrigerio y experiencia gastronómica en el restaurante Arunika como una forma de actividad relajante y divertida.

El curso del tratamiento contra el cáncer a menudo ejerce una gran presión física y emocional, tanto para los niños como para sus compañeros. Por lo tanto, el enfoque holístico es la clave en su proceso de recuperación.



El hotel Meru Sanur en el área de Kek Sanur Foto : Viva.co.id/maha live (Bali)

«A través de esta iniciativa, se espera que cree un enfoque de recuperación holística, toque físico, mental, emocional, a los aspectos espirituales. Esta actividad se convierte en una relajación de los medios que ayuda a reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño, mejorar el estado de ánimo y apoyar la resistencia integral», dijo.

Este programa también es una forma tangible del compromiso de Leshurney Hospitality en apoyar las misiones humanitarias y el fortalecimiento del sector de la salud pública, a través del desarrollo del turismo de salud y bienestar en Kek Sanur como un destino internacional que combina servicios de salud y turismo.

Se sabe que Sanur Kek es el primer área económica especial en Indonesia centrada en el sector de la salud, y se está desarrollando como un destino internacional de salud y bienestar. El área de 41.26 hectáreas está diseñada con el concepto de servicio integrado (viaje de extremo a extremo), que integra el sector de la salud y el turismo en un destino principal.