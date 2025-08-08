IPB KNDT -Tudentes introducen pesticidas vegetales para Tegal -Boeren

TEGAL (Antara) – Los estudiantes de la conferencia temática de trabajo real (KNKT) de la Universidad de IPB realizan actividades de socialización e introduce el uso de pesticidas vegetales para agricultores en la aldea de Banjaturi, Regencia de Tegal, Java central.

La persona responsable del evento Titis Fatikasari en Tegal dijo el viernes que esta socialización era parte de su programa de trabajo (estudiantes de KNKT) en el campo de la agricultura sostenible.

«Esta actividad está destinada a informar a los agricultores sobre el control alternativo de las plagas de las plantas mediante el uso de materiales naturales que sean más ecológicos, como el ajo como un reemplazo de los pesticidas químicos que tienen una influencia negativa en la salud y el medio ambiente», dijo.

Espera que los agricultores con esta actividad comiencen a aplicar pesticidas vegetales que se hagan fácilmente de materiales en la casa.

En la socialización, los estudiantes practican directamente cómo pueden mezclar pesticidas vegetales y compartir pautas escritas con los participantes.

«Además, los estudiantes de KNT también han realizado experimentos con productos para pesticidas vegetales», dijo.

Fiziger -Boeren expresó su aprecio por la iniciativa de los estudiantes de KKN del IPB.

«Nosotros, como agricultores, estamos siendo ayudados enormemente. Esperemos que este sea el comienzo de un cambio en la dirección de una agricultura más saludable», dijo.

A través de esta actividad, los estudiantes esperan aumentar la conciencia de los agricultores sobre la importancia de las prácticas agrícolas que son seguras, sostenibles y efectivas.