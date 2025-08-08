El momento del ADN ridwan kamil-lisa mariana de la prueba de ADN, 10 secretos acha septriasa antes de divorciarse

Yakarta, Viva – Una serie de noticias en el canal del espectáculo atrajeron con éxito la atención del lector. Especialmente, sobre la emoción Ridwan Kamil Y Lisa Mariana quien se sometió a pruebas de ADN en la Policía de Investigación Criminal.

Noticias sobre el divorcio ACHA SEPTRIASA Y Vicky Kharisma Tampoco menos mirado. ¿Quieres saber las noticias completas? Aquí resumimos la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, viernes 8 de agosto de 2025 edición. ¡Yuk, desplazamiento!

5 momentos de la prueba de ADN Lisa Mariana-Ridwan Kamil, el niño había «desaparecido» a la atmósfera emocional

Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

La disputa entre la celebridad de Lisa Mariana y el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil, entró en una nueva fase con la prueba de ADN el jueves 7 de agosto de 2025 en el Edificio Bareskrim, South Yakarta.

Esta prueba fue en el centro de atención del público después de que Lisa afirmó que su hijo, California, fue el resultado de su relación con Ridwan Kamil. Aquí hay cinco momentos cruciales que le llamaron la atención durante el proceso de prueba de ADN.

10 secretos almacenados por Acha Septriasa y la reunión de Vicky antes del divorcio

Acha Septriasa y Vicky Kharisma.

Después de 9 años de fomentar un hogar que se ve armonioso, el público finalmente se sorprendió por la noticia de la separación de Acha Septriasa y su esposo, Vicky Kharisma.

Las noticias se destacan a la superficie después de la aparición de una copia de la decisión del Tribunal Religioso Central de Yakarta que declaró que la pareja se había divorciado oficialmente. Aquí hay 10 hechos impactantes revelados de su divorcio.

¡Toud! El video de Acha Septriasa muestra su nueva vida después del divorcio mientras llama a su nombre

Después de casi 10 años de fomentar un hogar, la actriz Acha Septriasa se separó oficialmente de su esposo, Vicky Kharisma. La demanda de divorcio fue presentada por ACHA al Tribunal Religioso Central de Yakarta a fines de diciembre de 2024. El proceso legal se estaba ejecutando hasta que finalmente la decisión de divorcio fue emitida oficialmente por el panel de jueces el 19 de mayo de 2025.

La cuestión de la brecha doméstica de Acha y Vicky se destaca al público el miércoles 6 de agosto de 2025, después de que Acha dejó un comentario que implica el estado de su relación en una de las cargas de Instagram de Vicky. ¿Cómo qué?

La razón de la demanda de divorcio de Acha septriasa había experimentado violencia a los contusiones



Acha Septriasa y Vicky Kharisma

La actriz Acha Septriasa se ha divorciado oficialmente de su esposo, Vicky Kharisma. Ambos se separaron oficialmente el 19 de mayo de 2025 después de que los jueces del Tribunal Religioso Central de Yakarta eliminaron la decisión de divorcio de sus dos.

«El caso a nombre de Jelita Septriasa con su esposo Vicky Kharisma fue presentado en el Tribunal Religioso Central de Yakarta el 13 de diciembre de 2024. Se ha decidido el 19 de mayo de 2025», dijo el viernes 8 de agosto de 2025 de agosto de 2025.

Ridwan Kamil vs. Lisa Mariana Prueba de ADN: ¿Prueba de escándalo o un gran fital?

 

Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

La polémica que arrastró el nombre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil, y la antigua modelo de revista para adultos, Lisa Mariana, ahora alcanzó un punto crucial. El jueves 7 de agosto de 2025, ambos se sometieron oficialmente a una prueba de ADN con una niña con las iniciales CA, quien se afirmó que era el bebé de su relación.

Aunque llevado a cabo en el mismo lugar, el edificio Bareskrim Polri, el sur de Yakarta, Ridwan Kamil y Lisa Mariana se sometieron a un proceso de muestreo en diferentes lugares y no tuvieron tiempo para encontrarse cara a cara. Sin embargo, la declaración de cada parte ilustra cuán importante y emocional es este momento. Aquí hay dos perspectivas principales en el caso de que se convirtiera en el foco nacional.

