Sir Jim Ratcliffe sabrá en enero si una decisión de £ 50 millones valió la pena el enfoque de Man United

El copropietario del Manchester United Sir Jim Ratcliffe ha visto que £ 50 millones de su inversión fueron devueltos el viernes por la tarde, pero solo descubrirá el próximo año si valió la pena.

El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, observa después de que la final de la Europa League no hay a Tottenham (Imagen: Nicolò Campo/LighTrocket a través de Getty Images)

Los dignatarios más importantes del Manchester United estaban en vigor el viernes por la tarde cuando el club reabrió su campo de entrenamiento de Carrington una semana antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League.

Sir Jim Ratcliffe cortó la cinta en la gran apertura de la impresionante nueva instalación que ha sido facturada como un «entorno de rendimiento de clase mundial para el personal y los jugadores». Está muy alejado de la revisión destructiva que Cristiano Ronaldo dio en su notoria entrevista de Piers Morgan.

Describió efectivamente las instalaciones y dijo que los Rojos habían «detenido el reloj» desde que se hizo su nombre en Old Trafford. En total, Ratcliffe gastó £ 50 millones en la nueva instalación, lo que no debería influir en la posición de las Reglas de Beneficio y Sostenibilidad (PSR) de los Rojos (PSR).

Los clubes pueden invertir en su infraestructura, como los campos de entrenamiento, sin temor a obstaculizar sus pérdidas generadas. Esta inversión deducible significaba que podría ser obvio para INEOS abrir su chequera temprano y poner en marcha el trabajo.

Sin embargo, solo en enero veremos si esta inversión ha valido la pena. Los partidarios de United no verán de inmediato los beneficios del nuevo campo de entrenamiento.

Los jugadores solo lo usarán durante una semana antes de que el Arsenal llegue a Old Trafford. Pero tan pronto como el club llegue a enero, veremos si el nuevo entorno en Carrington promueve un mejor rendimiento en el campo.

Además, enero marca el inicio de la ventana de transferencia a mitad de temporada. United ha demostrado en esta ventana que aún pueden competir con los clubes para los jugadores, incluso si no están en la Liga de Campeones.

Si entran en esa ventana y necesitan una firma que pueda cambiar la marea para su ventaja, será interesante ver si los £ 50 millones pueden seducir el nuevo talento de Carrington para firmar. Debes preguntarte si Jude Bellingham, por ejemplo, habría elegido Borussia Dortmund hace tantos años si Carrington hubiera seguido el ritmo del siglo XXI.

En realidad, esta nueva área de entrenamiento siempre sería más importante para unirse a corto plazo que en un nuevo estadio. Aunque los nuevos flujos de ingresos de Old Trafford se diversificarán y los seguidores darán algo de lo que estar orgulloso, Carrington debería mejorar los resultados en el campo mucho más rápido.

Si este no es el caso, probablemente se harán preguntas y se tomarán más decisiones importantes.

