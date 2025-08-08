Gobierno de Kudus Regency que alquila las antiguas estaciones de tren para el Centro Económico

KUDUS (Antara) – El Gobierno de Kudus Regency, Central Java, ha obtenido un permiso para que PT Kereta Api Indonesia (Kai) alquile un antiguo complejo de estación de tren en el pueblo de Wergues Kulon, Kota, Kudus, que se utilice como un centro de recreación económica y comunitaria.

«Tuvimos la oportunidad de alquilar una antigua estación de tren. Gracias a Dios, recibimos un descuento del 60 por ciento del precio correcto. Cuando nos encontramos con SOE -Minister Erick Thohir, también transferimos el plan y fuimos invitados», dijo el regente de Kudus Sam’ani Intakoris en la línea lateral de liderazgo de la antigua estación de Kudus, el viernes.

La ubicación, dijo, también se utilizará como centro de actividades comunitarias, porque más tarde se construirá una variedad de instalaciones de apoyo económico y recreativo, como MISMES, Pedel, Mini Soccer, Restaurants, para salas de comunicación como una comunidad alternativa para la recolección y la relajación.

El gobierno, dijo, también ha presentado un permiso oficial para que PT Kai haga esquemas sin cambiar la forma original del edificio histórico.

La regulación directa comienza hoy (8/8) con un período para los próximos tres meses. Se realizan mejoras, también en el piso que actualmente está equipada con un piso nuevo que reemplaza el piso anterior.

«Nuestros esfuerzos también son bienvenidos positivamente por la comunidad. Muchos residentes esperan participar en la administración, especialmente para abrir pequeñas empresas. El gobierno también abre estas oportunidades al asesorar a la comunidad que coordine directamente con el gerente con el gerente en el futuro», dijo.

En respuesta a la propuesta de residentes para que la estación se revive como una forma de transporte, dijo que aún seguiría la política central.

Para la operación de las actividades y la recreación de la comunidad, está destinado a que la gerencia se someta a terceros a principios de 2026.

El jefe de la oficina de comercio de Kudus Regency Andi Imam Santoso agregó un acuerdo con PT Kai publicado el 31 de julio de 2025.

En el acuerdo con PT Kai Daop IV Semarang, se dijo que el gobierno de Kudus Regency podría alquilar nuevamente con otras partes con la aprobación de PT Kai.

Según él, la ubicación es lo suficientemente estratégica como para desarrollarse como un centro de negocios. Sin embargo, para su desarrollo, el gobierno de la regencia de Kudus planea mantener un tercero porque requiere un presupuesto lo suficientemente grande.

Debido a que la ubicación fue un testigo histórico durante la batalla durante la agresión militar holandesa, el gobierno de la regencia de Kudus también presentó la existencia de un entrenador que se colocaría en ese lugar.

El gobierno de Kudus Regency también planea presentar la determinación de cuatro vagones de trenes a la ubicación como parte de la atracción de los visitantes.

Con la recuperación de la estación de tren de Kudus o conocida como estación de Wergues, fue construida en 1884 por la compañía de ferrocarril holandés para servir a la ruta Semarang -Joana Stuprij Company (SJS), se espera que se refiera al deseo de la comunidad con respecto a la existencia de estaciones de trenes en el regencia de Kudus.

Anteriormente, el gobierno de Kudus Regency también alquiló la ubicación para el mercado de Wengu. Después del presupuesto disponible para el desarrollo de la tierra y el mercado, finalmente se trasladó a la aldea de Wetan, cuyo nombre de mercado fue Pasar Baru Kudus.

El complejo de la estación estaba descuidado, hasta que el gobierno de Kudus Regency es una oferta para alquilar una superficie terrestre de 6,648 metros cuadrados, mientras que el área del antiguo edificio de la estación era de 1.830 metros cuadrados. Mientras que el alquiler es de aproximadamente Rp1.6 mil millones por cinco años.

Hoy (8/8) comenzó a limpiar porque anteriormente una gran cantidad de césped estaba cubierto de cientos de ASN de varias organizaciones de equipos regionales (Abierto), incluidas las casas, asentamientos y áreas ambientales de Kudus Regency.

