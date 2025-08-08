El inspector general de Chararioto se convirtió en arrastre viral al jefe de la policía nacional, los perpetradores de los propagados fueron cazados de inmediato.

Yakarta, Viva – Jefe de Policía de Metro Jaya, Inspector General de Policía Cararioto afirmó que su partido estaba cazando al dueño cuenta Las redes sociales que difundieron la narración de él estaban enojadas con Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo Relacionado con la rotación de posiciones en el cuerpo de la Policía Nacional.

«(La cuenta) está siendo rastreado (seguimiento). Generalmente cuentas en el extranjero, timbres caros», dijo, el sábado 9 de agosto de 2025.

Metro Jaya Jefe de policía regional Inspector General Pol Kararioto Foto : Viva.co.id/rinna Purnama (Depok)

El general de dos estrellas considera que las cuentas solo quieren hacer una división entre él y el jefe de la policía nacional. Cuando se haya encontrado el propietario de la cuenta, sin duda será procesado por ley.

«Sí, seguramente (procesado por la ley)», dijo.

Anteriormente informó, el Jefe de Policía de Metro Jaya, el Inspector General de Chararioto, negó firmemente el tema de su enojo por el registro del jefe de policía nacional Listyo Sigit Prabowo con respecto a la rotación de puestos en la Policía Nacional. Kararioto enfatizó que la noticia no era cierta y que solo los chismes salvajes fueron exhalados deliberadamente por fiestas irresponsables.

«Nada, nada», dijo Kararioto, viernes 8 de agosto de 2025.

Chararioto afirmó que su relación con el general Sigit era muy buena. También respetó todas las decisiones del jefe de la policía nacional, incluida la colocación de sí mismo como la policía nacional Kabaharkam reemplazando su puesto anterior.

«Mi relación con el Sr. Capurry es muy buena. Él me ama mucho y realmente lo respeto.