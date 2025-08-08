Michael Urie en el monólogo ‘encogido’, nominación al Emmy

A los actores les encanta ver venir un monólogo. Sin embargo, un monólogo rara vez es tan agradable que puedes hacerlo dos veces, especialmente en la televisión. Dejar Michael Urie y la drama appletv+ «Contracción«Equipo para crear un discurso tan bueno que necesita ser entregado dos veces para apreciarlo por completo.

El personaje de Urie, Brian, aumenta en la temporada 2 de «encogiéndose» como el puente entre el grupo de amigos y el personaje de Brett Goldstein, Louis, el hombre responsable del accidente que mató a la esposa de Jimmy. Una misión empática para Brian se convierte en el catalizador de un viaje de curación crucial tanto para Jimmy como para su hija, Alice (Lukita Maxwell). Ninguno de los personajes se habría acercado a perdonar a Louis si no fuera por Brian, y su monólogo que define la temporada no solo resume su desarrollo en desarrollo con Louis, sino que también encaja con su viaje para convertirse en padre y una persona más compasiva. También maneja un aparte de los nombres inspirados en el teatro musical para su potencial futuro bebé.

Urie ofrece el monólogo por primera vez cuando Brian se da cuenta de que Alice está tentada por su propia curiosidad sobre Louis. La actuación necesaria para capturar la tendencia natural de divagación de Brian, pero también revela lo culpable que se siente acerca de estar allí para Louis.

Los escritores le dieron a Urie el texto completo de antemano para poder aprenderlo, incluso antes de que él entendiera completamente el contexto de lo que Brian le estaba diciendo a Alice. «Pasé mucho tiempo con eso. Es un regalo», dice Urie Variedad. «Brian está por todas partes en el discurso. Va por todo el mapa. Hay entre paréntesis. Hay giros rectos duros. Parece que preparó este discurso y está volando del puño».

El monólogo aparece nuevamente cuando Jimmy descubre a Brian y Alice en la cena con el hombre que se hace responsable de volver a alterar sus vidas. El suministro de Urie es una divagación nerviosa cuando Brian primero confiesa a Alice. Sin embargo, la parte vivida se vuelve obvia cuando repite la confesión, casi literalmente, a Jimmy. La casi exactitud del discurso en ambas escenas ayuda a la audiencia a darse cuenta de que Brian ha incrustado esta historia en su alma, y también aligera la devastación de Jimmy encontrando el trío juntos.

«Traté de comenzar cada pensamiento, cada oración de la misma manera», dice Urie sobre la entrega de Encore. «Entonces, a veces, Brian se da cuenta, ‘Oh, esto es para Jimmy. Necesito ajustar esto. Solo necesito llegar al final porque Jimmy necesita saber, y esta es la forma más fácil y limpia de decirle’. Quería honrar que este sea el mismo discurso, pero también reconocer que la segunda vez es para una audiencia muy diferente en circunstancias muy diferentes «.

El monólogo se convirtió en un momento de la temporada 2, e impresionó claramente a los votantes del Emmy, quienes otorgaron a Urie su primera nominación en julio. El actor estaba tratando de descansar unas horas entre las sesiones nocturnas mientras filmaba la temporada 3 cuando su teléfono comenzó a zumbar sin parar para informarle sobre el honor.

«Fue una experiencia fuera del cuerpo, porque estaba muy dormido. Estaba muy feliz por, obviamente, por mí mismo, pero para el espectáculo y Harrison [Ford]Jessica [Williams] y Jason [Segel]», Dice el actor.» Fue realmente especial saber que lo que hicimos resonamos, que estábamos llegando a personas «.

Urie demostró que puede manejar un monólogo, pero no está planeando nada tan prolijo para los Emmys. «Tendré algo en mente», bromea, «pero no será tan largo como el monólogo de Brian. Te lo prometo».