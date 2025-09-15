SEMARANG (Antara) – Facultad Da’wah y Comunicación (FDK) de Uin Walisongo Semarang junto con Al -fatih Kaffah Nusantara (AFKN) ha iniciado el programa Estudio de capacitación en motivación (Smt Off) Para Papuan Santri.

Esta actividad es parte de la colaboración a través de la Conferencia Real de la Misión Especial de Papua (KKN) que comenzó el domingo (7/9), así como la inauguración del SMT SMT el lunes (8/9) en la NUU, donde el internado islámico, el distrito de Setu, Bekasi Raincyy.

Esta capacitación está diseñada para promover la motivación para aprender a la generación jóvenes de musulmanes, especialmente a los estudiantes de Papúa y al este de Indonesia. FDK Uin Walisongo presenta el método ASCD (desarrollo comunitario basado en activos (ABCD), que enfatiza la excavación del potencial individual como fuente de fuerza. El decano de FDK, el Prof. Dr. H. Fauzi, abrió el primer desafío académico.

Santri siguió la actividad con entusiasmo. Las sesiones interactivas enriquecen con el canto y los juegos hacen que la atmósfera de aprendizaje sea más animada y promueve su confianza para enfrentar un nuevo año escolar.

El Dr. Agus Riyadi, MSI, presidente del Programa de Estudio de Desarrollo de la Comunidad Islámica de FDK (PMI), que también estuvo presente como orador invitado, apreciaba el entusiasmo de los estudiantes. Pensó que esta actividad había producido disposiciones importantes en forma de habilidades de habla en público, pensamiento rápido y refuerzo mental.

El evento fue inaugurado oficialmente por el ex regente de Fakfak, el Dr. H. Wahidin Puarada, quien enfatizó la importancia de estudiar la religión como la base más importante. Se espera que la colaboración de FDK y OFKN continúe antes del nacimiento del experto en la generación joven, moral y lista para contribuir a la nación.