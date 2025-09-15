Gary Lineker y Alan Shearer están de acuerdo en el juicio de Benjamin Sesko después de la derrota del Man Aplushing United

Benjamin Sesko fue anónimo durante la mayor parte de la aplastante derrota del Derby del Manchester United en el Manchester City.

Benjamin Sesko en acción para el Manchester United en el Día del Derby. (Imagen: Getty Images)

Alan Shearer y Gary Lineker acordaron el desempeño de Benjamin Sesko durante los contusiones de la derrota del Manchester United 3-0 contra el Manchester City.

Sesko, de 22 años, que se unió a United en una reubicación de £ 73.7 millones de RB Leipzig en el verano, comenzó su primera Premier League en el estadio Etihad. Pero luchó durante la competencia.

De hecho, el Internacional de Eslovenia tuvo solo 20 toques, un tiro, completó 14 pasos y ganó el 33 por ciento de sus duelos antes de ser reemplazado en el minuto 80.

Aunque Sesko podría haber podido hacer un poco más para generar y participar, sus compañeros de equipo del United no lo afectaron con la falta de servicio que tenía.

Hubo momentos en que United tuvo la oportunidad de golpear la pelota en la caja y darle la oportunidad de atacar una cruz, pero en cambio, la pelota regresó o adentro.

Sobre el resto está el podcast de fútbol, ​​Shearer dio su opinión sobre Sesko y expresó su preocupación por cómo United lo usó. «Miro a Sesko, porque estaba claramente en esa posición … y él tuvo ese tiro en el juego muy temprano», dijo la leyenda de Newcastle.

«Diferente a eso, debe pensar»; ¿Alguna peligro? ¿No hay posibilidad de darme algo aquí ‘? Algo para averiguarlo, cruza un poco. «

Ex-Leicester City y Tottenham Forward Lineker agregaron: «Se estaba muriendo de hambre de un servicio real. Una vez que siguió rompiendo la trampa de fuera de juego y el arquero bloqueó su disparo».

«Pero también busca un tipo grande, y lo he mirado específicamente durante gran parte del juego, por mucho que puedas ver televisión en lugar de estar en el juego, y su movimiento, hace Dartruns, pero me sentí un poco por él. Es difícil si no obtienes ningún servicio».

Shearer lo miró por Leipzig en la Liga de Campeones la temporada pasada, admitió que pensaba que el dinero que United pagaba, tal vez demasiado, había sido demasiado, viendo cuánta presión están los rojos debajo.

Shearer concluyó: «Lo vi varias veces el año pasado, Champions League, es mucho dinero para él y es una gran pregunta que ir a un club y estar en un equipo que está bajo una enorme presión, donde están a donde están tratando de ir. Creo que es una gran pregunta para él ir y tener éxito».

Hasta ahora, Sesko no tiene puntaje en cinco actuaciones para los Rojos. Comenzó el mes pasado en su segunda ronda de la Copa Carabao Demies contra Grimsby Town, pero nuevamente no pudo impresionar.

United finalmente se vio afectado por una derrota por 3-0 contra City, donde Phil Foden abrió el marcador en el minuto 18 antes de que Erling Haaland disparara una segunda mitad de un aparato ortopédico para cerrar United.

