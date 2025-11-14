Por qué debemos aprender a descansar en paz







Últimamente he estado fantaseando con el descanso. En teoría musical, un breve momento de pausa en medio de una melodía está simbolizado por un bloque rectangular. Vislumbrarlo en una partitura parece prometedor: significa que puedes anticipar un segundo para recuperar el aliento y mantener los dedos sobre el piano en preparación para la siguiente nota. A veces desearía que existiera un guión así para nosotros en medio de nuestra rutina diariauna señal o símbolo que nos dice furtivamente que nos detengamos, que hagamos una pausa, que tomemos un descanso antes de reanudar la actividad. No estoy seguro de en qué momento de mi infancia y adolescencia internalicé el evangelio de la hiperproductividad. El descanso se equiparó con la pereza. Lo último que querías era ser el saltamontes retozando que se enfriaba todo el año y se olvidaba de reponer sus provisiones, a diferencia de la hormiga diligente, que nunca dejaba de trabajar y cuyas reservas, por tanto, siempre eran abundantes. En cada relato de esta historia, el narrador avergüenza al saltamontes. La hormiga es célebre por su fastidio y su incesante productividad. La moraleja de la historia: sé la hormiga.

El discurso feminista te enseña a buscar un punto medio matizado. También sugiere que nos liberemos de la carga de ser los únicos responsables de almacenar nuestras despensas y, en cambio, busquemos unidades colectivas. ¿Qué pasaría si la hormiga y el saltamontes se asociaran? Quizás la hormiga tendría una vida social más sólida y el saltamontes no se encontraría con un granero vacío. ¿No podrían vivir en una comuna y festejar juntos, organizar cenas maravillosas y compartir sus reservas de alimentos? Quizás el saltamontes podría enseñarle a la hormiga a relajarse un poco, a vivir un poco, a detenerse y oler las margaritas.

La forma en que esta fábula se ha transmitido de generación en generación ha solidificado en la conciencia pública las virtudes de la utilidad y los deméritos del comportamiento frívolo. Vemos al saltamontes como una criatura frívola, pero ¿y si estuviera, quizás, ocupado organizando y resistiendo la narrativa del capitalismo? Recientemente, estaba escuchando un podcast de la Dra. Becky llamado ‘Good Inside’ y me encontré con esto trabajo del psicólogo a través de la Sra. Rachel, una educadora de la primera infancia amada por los niños de todo el mundo, particularmente en Gaza. Comparto la creencia fundamental de la Dra. Becky de que ser padre es algo que se aprende. De hecho, el mandato tiene dos aspectos: el cuidado, que es la tarea de mantener a su hijo vivo y seguro, en la medida de lo posible, y el entrenamiento de la resiliencia, modelando para su hijo el comportamiento que desea que le inculquen. La Dra. Becky habló de cómo una vez se quejaba con su terapeuta de lo locos que pueden llegar a ser los domingos, porque su familia suele realizar actividades al aire libre y, cuando regresan, hay muchas cosas que hacer en la casa. Mientras ella se entretiene, dice que su marido está acostado en el sofá. El terapeuta dijo: «tienes que pedirle que te ayude», pero antes de que pudiera continuar, la Dra. Becky intervino en esta inesperada validación de su narrativa de ser la abeja ocupada perpetua. Luego, el terapeuta dijo algo como: «Déjame terminar, debes pedirle que te ayude a recostarte en el sofá con él». Esta sugerencia y la admisión de la Dra. Becky realmente dejaron claro lo exquisitamente simple que es tomarse un momento para descansar y, sin embargo, cómo aquellos de nosotros condicionados a desempeñar el papel de adultos que agradan a las personas o aquellos de nosotros que nos consideramos dignos sólo en la medida en que seamos útiles tratamos no sólo de sobrellevar el desempeño sino que realmente alimentan la narrativa de nuestro propio martirio.

Esta semana, estoy celebrando el primer aniversario de mi alta hospitalaria después de que ingresé inconsciente, totalmente fuera de sí, incapaz de pronunciar mi nombre y con el lado izquierdo de mi cuerpo agitándose. Todavía es un misterio cómo contraje la meningitis. Todavía tengo un tubo en el oído derecho debido a la cirugía que me hicieron para abordar el daño en algunos huesos debido a la velocidad acelerada con la que se propagó la infección. Cuando sostengo a nuestro anormalmente fuerte bebé de siete meses y medio, que pesa unos 10 kilos (!), me siento honrado por su tenacidad. Él era, durante la época de mi hospitalizaciónalrededor de 20 semanas de edad. El martes por la noche, nuestro pequeño de casi cuatro años salió en procesión con el farol que había hecho en el jardín de infancia junto con los demás niños. El 11 de noviembre se celebra aquí la fiesta de San Martín, y los niños toman linternas y se sientan en círculo a la luz de su llama (aquí oscurece a las 5 de la tarde), cantando canciones. El año pasado, en este día, estuve inconsciente durante unos dos días. Cuando mi pareja vino a visitarme, me mostró una foto de nuestro mayor con su linterna y no podía creer cómo había pasado este lapso de tiempo. No tenía recuerdos de ello y no había creado recuerdos durante ese lapso. Mientras equilibro las intensas exigencias de ser madre a tiempo completo con el trabajo a tiempo completo, en mis momentos de completo agotamiento, me recuerdo a mí misma que la capacidad de descansar reconoce y sostiene mi vitalidad. El descanso también es resistencia.

