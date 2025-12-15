El hijo de Ron Reiner bajo custodia después del asesinato de sus padres: abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

LOS ÁNGELES – Nick Reiner, hijo de 32 años del cineasta y actor Rob Reiner, fue detenido el lunes por la mañana, según registros carcelarios en línea citados por TMZ, mientras los detectives continúan investigando las muertes de Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, en su casa de Brentwood.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no han anunciado públicamente un arresto en el caso ni han identificado a un sospechoso, y las circunstancias que rodean el estado de custodia de Nick Reiner no quedaron claras de inmediato. El domingo por la noche, la policía dijo que no había arrestado a nadie y que no había nombrado a ninguna persona importante ya que la investigación aún se encontraba en sus primeras etapas.

Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 68, fueron encontrados muertos el domingo por la tarde en su casa de Chadbourne Avenue, dijeron la policía y los bomberos. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una solicitud de asistencia médica poco después de las 3:30 p.m. y encontró a un hombre y una mujer fallecidos dentro de la vivienda.

Un funcionario encargado de hacer cumplir la ley informado sobre la investigación dijo a The Associated Press que los investigadores creían que la pareja había sufrido heridas de arma blanca y que un miembro de la familia estaba siendo interrogado. Los Angeles Times también informó que la policía entrevistó a un miembro de la familia y que los investigadores no encontraron señales de entrada forzada, citando fuentes con conocimiento del caso.

De la noche a la mañana surgieron historias contradictorias sobre si había alguien detenido. La revista PEOPLE informó que los detectives estaban interrogando a Nick Reiner, pero citó a la policía diciendo que no se habían realizado arrestos y que no había nadie bajo custodia. ABC News informó de manera similar que los funcionarios dijeron el domingo por la noche que no habían identificado a ningún sospechoso y que no había nadie detenido en ese momento.

El lunes por la mañana, TMZ informó que Nick Reiner estaba bajo custodia del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles según registros en línea. Las autoridades no han explicado si la lista de detenciones se refiere a un arresto relacionado con la investigación del asesinato, una detención por un asunto no relacionado u otro estatus legal, como una detención temporal.