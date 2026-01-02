El terreno en movimiento en Blora se está expandiendo, hay grietas cerca de los asentamientos

Blora (ANTARA) – El fenómeno del movimiento del suelo en la aldea de Buluroto, distrito de Banjarejo, Blora Regency, Java Central, se está volviendo cada vez más común a medida que aparecen nuevas grietas en el área afectada, a 1 metro de las antiguas grietas que se formaron anteriormente.

El jefe de policía de Banjarejo, AKP Gembong en Blora, dijo el viernes que el movimiento del terreno provocó hundimientos de la superficie del terreno en varios puntos con profundidades que oscilaban entre 40 y 50 centímetros.

«Incluso en diferentes lugares el deterioro se produjo en zonas que antes no estaban afectadas. Ahora el deterioro se ha extendido incluso a zonas residenciales», afirmó.

Según los informes, al menos tres casas y corrales de ganado se vieron afectados, y dos casas sufrieron los daños más graves. Se dice que en una de las casas las paredes fueron acortadas unos 50 centímetros.

«La longitud de la zona afectada se estima en unos 200 metros. Sin embargo, el movimiento del terreno ya no es largo, sino que se extiende a otros lados, incluso hacia zonas residenciales», dijo.

Peniwati, una de las residentes afectadas, dijo que durante el último mes tuvo que llenar la parte trasera de su cocina con un automóvil Colt y un camión de equipo. El lugar a rellenar tiene aproximadamente 7 metros de largo y 5 metros de ancho.

Mientras tanto, Nur Hidayah dijo que el terreno alrededor de su casa también se había derrumbado hasta alcanzar una longitud de unos 6 metros y un ancho de 4 metros.

De manera similar, Sahid, otro residente, también admitió que su terreno tenía 40 pies de largo y unos 30 pies de ancho.

Los residentes locales dijeron que un incidente similar ocurrió en 1998, cuando el suelo se derrumbó a una profundidad de unos 2 metros. El suelo no se mueve hacia el río, sino que se hunde verticalmente hacia abajo. Los suelos de las viviendas de los residentes también presentaban grietas.

Según él, casi todos los días se producen hundimientos del terreno del orden de 2-3 centímetros (cm). Durante las lluvias intensas, el hundimiento del suelo puede ascender a aproximadamente 5 cm.

«Con suerte, el gobierno de la aldea, junto con las agencias relacionadas, realizarán inmediatamente inspecciones de campo e investigaciones técnicas para determinar la causa del movimiento de tierras y tomar las medidas adecuadas», dijo Sahid.

Mientras tanto, el Servicio de Obras Públicas y Planificación Espacial de Blora Regency (PUPR) junto con el Centro de Cuenca del Río Pemali Juana (BBWS) han respondido a las quejas de los residentes de Dukuh Sambiroto, aldea de Buluroto, distrito de Banjarejo, sobre movimientos de tierras supuestamente causados ​​por la erosión del río Lusi.

El jefe del Departamento de Recursos Hídricos (SDA) del Servicio PUPR Blora Surat dijo que se planeó una inspección de campo la próxima semana junto con BBWS Pemali Juana.

«La próxima semana está previsto que BBWS Pemali Juana lleve a cabo una inspección. Mientras tanto, el pueblo aún no ha presentado un informe oficial sobre el incidente al Servicio PUPR de Blora Regency», dijo.