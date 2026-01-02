Pertamina prepara servicios de entrega de emergencia de combustible en las autopistas de peaje durante la Navidad

Yakarta, VIVA – El aumento de la movilidad comunitaria durante las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo de 2026 (nataru) impulsa la necesidad de servicios de apoyo a los viajes más adaptables. Uno de los desafíos que a menudo surge en las rutas con mucho tráfico es el riesgo de que los vehículos se queden sin combustible en los atascos.

Respondiendo a estas condiciones, PT Pertamina Patra Niaga Regional West Java (JBB) opera el Motorist Pertamina Delivery Service (PDS) 135 durante el período navideño. Este servicio está diseñado como una solución de carga de emergencia. bbm sin tener que exigir al conductor que se salga del carril para buscar una gasolinera.

Motorist PDS 135 es parte de la preparación del Grupo de Trabajo Nataru 2025-2026, que se centra en la comodidad y seguridad de los viajes. A través de este servicio, los consumidores pueden solicitar combustible envasado Pertamax y Dex Series de forma gratuita a través del Call Center.

Durante el período de alerta de Nataru, Pertamina Patra Niaga Regional JBB preparó un total de 46 puntos de servicio para conductores en varias ubicaciones estratégicas. Estos puntos están situados en vías de peaje y zonas con alta densidad de tráfico.

Varios lugares de servicio se encuentran en el KM 130A Cipali Toll Road, el área de descanso del KM 57A, el área de Cikunir y el área de descanso del KM 166A. Los automovilistas se desplazarán desde el punto más cercano para llegar a los consumidores que necesiten repostar combustible de emergencia.

El director general ejecutivo de PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Freddy Anwar, dijo que este servicio es parte del compromiso de Pertamina de mantener una movilidad comunitaria fluida. Destacó que los aspectos de seguridad son la máxima prioridad durante los períodos de mucho tráfico.

«Brindamos el servicio Pertamina Delivery Service 135 para ayudar a las personas que experimentan situaciones de emergencia de quedarse sin combustible, especialmente en medio de atascos o cuando el acceso a las gasolineras es limitado», dijo, citado en un comunicado oficial, el viernes 2 de enero de 2026.

Se considera que la presencia de conductores en espera en varios puntos puede minimizar posibles interrupciones en el viaje. Además de ser práctico, este servicio también ayuda a reducir el riesgo de que se produzcan atascos adicionales debido a que los vehículos se quedan sin combustible.

El gerente de área de Comunicación, Relaciones y RSC de PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, agregó que PDS 135 es parte de la innovación en servicios energéticos. Este servicio está diseñado para poder dar respuesta a las necesidades del consumidor de forma rápida y precisa.