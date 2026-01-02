Juzgamos acciones policiales sin entender los límites humanos – Abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

(Oficial de paz estadounidense): ¿Es peligroso seguir demasiado cerca al vehículo? Encontramos consenso al respecto. Cuando se conduce en medio de un accidente de tránsito, algunas son causa y efecto notoriamente obvias, incluso para aquellos que no han tenido más capacitación que la material necesaria para aprobar un examen de licencia de conducir.

Todo conductor ha experimentado el estrés y la ansiedad de tener una persona detrás de su parachoques trasero. Soy culpable de juzgar a la persona que me sigue de cerca por el reflejo de mi espejo retrovisor y por especular sobre cómo probablemente no tenga seguro.

Sin embargo, el manual del permiso de conducir sugiere distancias de avance increíblemente altas con sugerencias para estimar la distancia que un topógrafo profesional o un agente inmobiliario no podría alcanzar. El consejo más práctico y que funciona a todas velocidades es la regla de los dos segundos. Si esto es nuevo para usted, funciona así: cuando el vehículo que está delante de usted pasa un marcador, su vehículo se queda atrás durante dos segundos. Pasan 0,75 segundos antes de que te des cuenta de que el coche que tienes delante ha reducido la velocidad o ha frenado. Esto le da 1,25 segundos para pisar el freno.

Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿por qué un conductor de 19 años durante los momentos de mayor reflejo de su vida tiene dramáticamente más colisiones traseras que un hombre de 79 años que ha perdido la mayor parte de su velocidad refleja? La respuesta es que el desempeño humano se ve atenuado por la formación y la experiencia. Esa es la respuesta a muchas cosas.

Dos acontecimientos recientes han puesto estos factores en primer plano. La empresa de formación policial Force Science Institute fue criticada por un medio de comunicación del este de Kansas que intentó presentarla como desacreditada. Esto se basó en otros informes, en los que otro medio de comunicación, que tampoco había visto la formación ni los planes de estudio, había citado algunas críticas de un juez y un ex fiscal. Lo más parecido a una afirmación cierta fue que el Dr. Bill Lewinski, fundador del Force Science Institute, durante su testimonio durante el contrainterrogatorio a la pregunta del fiscal, respondió:

“Nunca ha testificado en nombre de un ciudadano que haya sido asesinado a tiros o herido por la policía desde 2003, ¿verdad?” —Preguntó McGinn. «Nunca nos lo han preguntado, así que la respuesta es no», dijo Lewinski.

He estado interactuando con los líderes de Force Science, Von Kleim y Brian Baxter, a través de canales sociales desde hace algún tiempo y he descubierto que sus comentarios son nada menos que reveladores y reflexivos. Según todo lo que he leído de cada uno de ellos, incluido el Jefe Baxter en los años previos a mi incorporación a Force Science, no ha habido nada más que perspectivas razonables e informadas. Mi revisión de videos disponibles en línea no revela nada más que ciencia razonable en el nivel más práctico.

El reciente artículo de noticias de Kansas cita a un juez de hace más de una década y afirma: En un fallo de 2013 sobre el caso de uso de la fuerza por parte de un oficial, el juez Jesús Bernal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en California calificó la investigación de la ciencia de la fuerza como «un galimatías no científico» y escribió que tiene «poca o ninguna aceptación dentro de la comunidad científica relevante».

Los jueces tienen derecho a tener sus propias opiniones, pero deben rendir cuentas ante todos los votantes de su distrito cuando transmiten desde el tribunal. Steve McAllister, un ex fiscal federal que pudo haber presentado un récord de nueve casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos, llamó al Force Science Institute «vendedores de aceite de serpiente».

Si bien el mundo, los abogados y los medios convencen al público en general de que tienen la capacidad de juzgar el «desempeño de los oficiales» de manera saludable y razonable, limitan las expectativas al «desempeño humano» mensurable. En pocas palabras: incluso los mejores trabajan dentro de sus límites. El Force Science Institute tiene una excelente trayectoria; de hecho, fue mencionado en los medios de la IACP hace cinco años, promocionando 30 estudios publicados y revisados ​​por pares.

Hace dos años vi algo similar en Nueva Jersey. Kevin D. Walsh, quien se desempeñó como contralor interino, es un abogado de derechos civiles conocido más por su trabajo en escenarios de conferencias que en los tribunales, donde se utilizan estratégicamente hechos selectivos, se hacen suposiciones sobre los motivos y se alienta al público a tomar partido antes de que pueda desarrollarse una comprensión real del caso.

La empresa de formación policial que operaba como Street Cop Training había contratado al comentarista conservador Tomi Lahren como su orador principal en Atlantic City. ¿Fue eso lo que impulsó a Walsh? Nunca lo sabremos. Cuando el contralor interino descubrió esto muchos meses después, entregó el informe de extrema izquierda al New York Times antes de su publicación oficial. Walsh hizo todo lo posible para presentar a Street Cop Training como un defensor de la actuación policial inconstitucional, mientras que cualquier revelación auténtica de su trabajo demuestra el mayor respeto por la Constitución de los Estados Unidos.

Walsh y su equipo practicaron una edición de vídeo engañosa, presentando a cada audiencia que los rompehielos eran el plan de estudios y que llamar la atención de los oficiales que asistían a la conferencia sólo debía hacerse de una manera puritana y sin humor. Irónicamente, los líderes de Street Cop Training produjeron capacitación avanzada de siguiente nivel que la Comisión de Capacitación de la Policía de Nueva Jersey no había ofrecido desde su fundación en 1961.

Se suponía que el hecho mismo de que Street Cop Training estuviera en funcionamiento y que los departamentos estuvieran “utilizando el dinero de los contribuyentes” para dotar a los agentes de alta iniciativa llenaría el vacío que el puesto estatal no había podido prever durante 60 años.

La investigación académica policial, normalmente financiada por el NIJ, rara vez produce resultados, excepto en las ciencias forenses. Podrías suscribirte, como lo he hecho yo durante años, a correos electrónicos semanales con adiciones a la biblioteca del Instituto Nacional de Justicia. Cuanto más técnico y científico era el artículo, más beneficios parecía aportar a la comunidad forense. El aspecto más inquietante fue cuántos estudios financiados por los contribuyentes terminaron detrás de muros de pago muy costosos. Los estudios que ayudaron a los agentes del turno de noche no existieron durante años.

Luego, en la ocasión extremadamente rara en la que el metaestudio de la Universidad George Mason sobre las cámaras usadas por la policía desmiente los mitos de las afirmaciones del vendedor sobre el cambio de comportamiento de sospechosos y agentes. Comúnmente conocido como efecto Hawthorne, esta observación crea un cambio de comportamiento. Funciona durante un tiempo, al igual que las sentencias de prisión, pero demuestra que una de las principales reivindicaciones de BWC, el cambio de comportamiento, resulta no tener ningún beneficio y al final no cambia absolutamente nada.

La revelación de investigación más importante del 2025 vino de mi amigo el Dr. Travis Yates. La desescalada es un concepto en el ámbito público desde hace tiempo. Pero para citar la frase más usada de Tucker Carlson: “¿Qué es ¿Eso?’ Existía una gran suposición de que esto era «conocimiento común» y que habría capacitación para (bueno, para decirlo sin rodeos) permitir a la policía reducir la tensión por sí misma. El Dr. Yates abrió el telón de toda la farsa.

El Dr. Yates ofrece un curso de desempeño humano, Seconds for Survival, que utiliza modelos humanos tanto dentro como fuera de las fuerzas del orden. Lo basa en investigaciones ampliamente aceptadas en todos los lados del espectro político. Los datos, los mismos datos recopilados por estudios realizados por el Departamento de Justicia, así como por estudios narrativos no financiados por los contribuyentes realizados por los Institutos Nacionales de Justicia, proporcionan parámetros claros sobre el desempeño que se puede esperar de sospechosos y oficiales. Su “curso combina el análisis de patrones de comportamiento con estrategias prácticas de supervivencia para que los oficiales puedan anticipar y prevenir la violencia en lugar de simplemente reaccionar ante ello”.

Es muy fácil olvidar que estos entrenamientos no comenzaron espontáneamente. Surgieron de una necesidad y una brecha que existe en los planes de estudio de la mayoría de los estados. Estos cursos proporcionan exactamente lo que exigen los críticos más acérrimos de la policía: más capacitación para salvar vidas. Es hora de que adoptemos las investigaciones innovadoras y dejemos de enterrar las mejores investigaciones auténticas. Ignorar esa verdad no hace que la policía trabaje mejor. Simplemente hace que la tragedia sea más probable.

Mantenga a todos los socorristas y a sus familias en sus oraciones.

Roland Clee sirvió durante más de 26 años en un importante departamento de policía de Florida como oficial de servicio comunitario. Su carrera incluyó patrullas uniformadas, entrenamiento, relaciones con los medios, inteligencia, investigaciones criminales y el estado mayor del jefe. Escribe el boletín American Peace Officer, habla en conferencias sobre seguridad pública, reclutamiento y liderazgo y ayuda a los gobiernos locales y agencias de seguridad pública a través de su empresa, CommandStaffConsulting.com.

Para entrevistas con los medios y apariciones en podcasts, haga clic aquí: http://bit.ly/40pT3NS

Referencias:

https://www.kcur.org/news/2025-12-12/force-science-law-enforcement-training-research-lenexa-police-discredited

https://www.wtvr.com/news/local-news/chesterfield-police-force-science-charles-byers-july-2024?utm

https://www.travisyates.org/segundos-for-survival/