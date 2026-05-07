El sarampión va en aumento: pregunte a los expertos | Ayuntamiento de ABC 7 New York Eyewitness News

Envíe sus preguntas para una reunión pública de Eyewitness News sobre el sarampión el jueves a las 2:00 p. m.

NUEVA YORK (WABC) — Con el aumento de los casos de sarampión (y las nuevas infecciones reportadas en la ciudad de Nueva York y Long Island), nuestras comunidades se enfrentan una vez más a un riesgo de salud pública prevenible.

ABC 7 New York reunirá a expertos médicos confiables para una reunión pública de Eyewitness News para responder sus preguntas sobre el sarampión: cómo se propaga, quién está en riesgo y cómo mantenerse protegido.

El ayuntamiento se transmitirá en vivo por ABC 7 New York el jueves a las 2:00 p. m.

Nuestros invitados:

Comisión de Salud del Estado de Nueva York James V. McDonald MD, MPH

Dr. Andrew S. Handel, especialista certificado en enfermedades infecciosas pediátricas de Stony Brook Medicine.

¿Tiene alguna pregunta que le gustaría resolver?

Envíelo utilizando el formulario a continuación y podrá ser respondido durante nuestro próximo ayuntamiento de Eyewitness News.



