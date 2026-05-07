Pep Guardiola debería arriesgarse en Man City vs Brentford

El Manchester City espera capitalizar la complacencia del Arsenal cuando reciba al Brentford en la Premier League este fin de semana.

Pep Guardiola abraza a Savinho tras su cameo con el Manchester City ante el Southampton (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Los equipos del Manchester City de Pep Guardiola pueden ser difíciles de predecir, pero parece que se ha decidido por su primera opción para el once inicial para el rodaje.

Esto quedó demostrado el lunes por la noche, cuando los grandes jugadores que habían descansado para la semifinal de la Copa FA contra el Southampton regresaron para el partido de la Premier League contra el Everton. Erling Haaland, Bernardo Silva, Jeremy Doku y Nico O’Reilly regresaron al equipo, mientras que Phil Foden, Tijjani Reijnders, Mateo Kovacic y Omar Marmoush abandonaron.

La omisión de Savinho en el once inicial ante Southampton y Everton plantea una interrogante. El extremo brasileño no fue titular en la victoria en Wembley y ciertamente no está en el once inicial de Guardiola.

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Esta temporada ha sido una temporada difícil para Savinho, sobre todo por la lesión que sufrió en Sunderland el día de Año Nuevo. Esto fue un duro golpe para el joven de 22 años, que tuvo una oportunidad en el primer día de 2026, en parte gracias a su actuación contra el visitante Brentford del sábado.

Durante el partido de la Copa Carabao en diciembre, Savinho anotó su gol más reciente para los Blues en la victoria por 2-0 en el Etihad Stadium. Fueron sólo los segundos 90 minutos completos de la temporada para el extremo. El otro fue contra Brentford en el Gtech Community Stadium en octubre.

Tras el gol, Guardiola elogió a Savinho. “Lo que me gusta de Savinho es que siempre está cavando, va, va, va todo el tiempo”, dijo. “La decisión final, por supuesto, puede ser mejor, pero siempre recompenso esta ética de trabajo y, sobre todo, porque va y siempre va.

“Al igual que Jeremy [Doku] cuando tiene el balón, va y va. Jugó muchos minutos para nosotros la temporada pasada.

«A veces no jugamos con extremos reales. Hemos jugado un poco diferente en las últimas temporadas, tal vez menos. Pero confiamos mucho en él, es joven».

«Puede jugar por la derecha o por la izquierda, en ambos lados. Es un jugador muy agresivo. Y con el tiempo mejoraremos la decisión final y nos convertiremos en un jugador de primer nivel».

Desafortunadamente para Savinho, no siguió adelante. Pero este fin de semana podría ser el momento de darle otra oportunidad al brasileño.

El lunes Doku impresionó por su franqueza. Si el belga no estuviera dispuesto a ponerse a la defensiva e intentar que algo sucediera, el sueño del título del City estaría hecho jirones.

Savinho podría ofrecer algo similar en la banda derecha. Antoine Semenyo ha perdido fuerza en las últimas semanas y el City necesita refrescar las cosas. Sería un riesgo sacar del equipo a Semenyo, un jugador que ha estado en plena forma durante la mayor parte de la temporada, pero es posible que Guardiola tenga que arriesgarse.

Dada su actuación contra Brentford a principios de esta temporada y la necesidad de refrescar las cosas, Savinho merece una oportunidad de marcar la diferencia para los Blues.