Kelly Clarkson establece el regreso de ‘The Voice’ para la temporada 30

Kelly Clarkson regresa a “The Voice” para la temporada 30.

Se une al juez Adam Levine, quien formó parte del panel junto a Clarkson en la temporada 29.

El creador de éxitos de “Stronger” y ganador original de “American Idol” apareció por primera vez en la competencia de canto de audición a ciegas como asesor en la temporada 2 antes de unirse como juez en la temporada 14. La permanencia de Clarkson en “The Voice” ha sido intermitente desde 2018, pero regresó el año pasado junto a Levine y John Legend.

La temporada 30 marca la undécima temporada de Clarkson como juez. No está claro si Legend regresará cuando el programa regrese a NBC en el otoño.