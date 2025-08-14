El regente del kudus apeló a dar el aniversario de la República de Indonesia con semillas de plantas

KUDUS (Antara) – El regente de Kudus Sam’ani Intakoris apeló a la comunidad, agencias y partidos privados para felicitar el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en forma de semillas de plantas frutas, que reemplazan los ramos de flores u otros precios.

«Las felicitaciones en forma de semillas de plantas frutas serán mucho más útiles, tanto para la comunidad como para el medio ambiente», dijo, controlando las semillas de las plantas frutales de varias fiestas que comenzaron a decorar el área de Kudus Regency Hall en Kudus el jueves.

Dijo que la profesión también se aplica al cumpleaños de la santa regencia. De esta manera, estas semillas de la planta se pueden usar para el verde.

Sam’ani dijo que los árboles se plantarían más tarde en ubicaciones que requieren ecologizar, como escuelas, suelo vacío u otros espacios públicos.

«Si hay muchos, lo difundiremos a lugares vacíos para ser útiles para la comunidad», dijo.

Expresó su gratitud a las partes de que la República de Indonesia o el cumpleaños de la regencia de Kudus había enviado en forma de una maceta completa de palabras escritas.

«Estas semillas de plantas son ciertamente muy favorables para el medio ambiente, mientras que apoyan los programas gubernamentales para promover el ecologización», dijo.

Las semillas de plantas de frutas recibidas son mango, kedondong y una serie de semillas de plantas verdes.

Se espera que este paso sea la conmemoración del gran día no solo sea un símbolo ceremonial, sino que también deja beneficios a largo plazo para la duración ambiental en la regencia de Kudus.

