Delhi: 11,000 personal de seguridad para proteger el Fuerte Rojo para el Día de la Independencia







La capital nacional está siendo fortificada para Día de la IndependenciaCon francotiradores en edificios de gran altura, una mayor vigilancia de las cámaras en toda la ciudad y más de 11,000 personal de seguridad y 3.000 policías de tráfico para seguridad en y alrededor del fuerte rojo.

El primer ministro Narendra Modi se dirigirá el viernes a la nación desde las murallas del fuerte rojo. La policía de Delhi, el ejército y el personal paramilitar se han desplegado en el área para el día, con múltiples capas de seguridad en su lugar.

La Policía de Tráfico de Delhi ha emitido instrucciones estrictas, restringiendo que los vehículos comerciales ingresen a la capital después de las 10 pm del jueves, entre otros.

Se han desplegado equipos especiales en todos los principales estaciones ferroviariasTerminales de autobuses interestatales, aeropuertos y estaciones de metro para monitoreo las 24 horas.

Las proyecciones de pasajeros, los controles de equipaje y las verificaciones de identidad aleatoria se han intensificado, dijeron los funcionarios.

La seguridad también se ha intensificado en las plantas de tratamiento de agua para proteger las instalaciones vitales en la capital nacional, dijeron, y agregaron que se centra un enfoque especial en los distritos norte y central de Delhi.

El comisionado de policía de Delhi, SBK Singh, ha designado a un oficial de DCP-Rank para supervisar el mecanismo anti-drone, dijeron, y agregó que la vigilancia a lo largo del Yamuna también se ha intensificado con barcos de velocidad desplegados en el río.

El miércoles, Singh informó a los oficiales sobre los arreglos con una directiva clave para garantizar que no haya puntos de alimentación de aves en las áreas que rodean el fuerte rojo.

¿La policía de Delhi, en coordinación con la corporación municipal de Delhi (MCD), ha pedido a los restaurantes no vegetarianos que desechen el desperdicio de alimentos adecuadamente para que las bandadas de aves no se sientan atraídas, dijo un alto oficial de policía.

Esta medida tiene como objetivo evitar cualquier perturbación para el movimiento del helicóptero el 15 de agosto.

Los oficiales también recibieron instrucciones de permanecer alerta y asegurarse de que todos los acuerdos se ejecuten a tiempo. Se informó al personal de tráfico para hacer cumplir las restricciones y mantener un movimiento de vehículo suave.

Además de la implementación física, la vigilancia a través de las cámaras de CCTV, los sistemas de detección de drones y las cámaras de reconocimiento facial y las cámaras ANPR (reconocimiento automático de la matrícula) se utilizarán para monitorear el lugar y sus áreas circundantes, dijo un alto oficial de policía.

Por primera vez, los sistemas de vigilancia de los vehículos debajo (UVSS) se desplegarán en cinco áreas de estacionamiento del Fuerte Rojo para escanear la parte inferior de los vehículos en busca de explosivos, armas o contrabando, dijo el oficial.

La tecnología utiliza cámaras y escáneres para detectar amenazas o anomalías, reforzando la seguridad en los puntos de control y ubicaciones sensibles.

La admisión a Red Fort el 15 de agosto es estrictamente a través de tarjetas de invitación y solo los vehículos etiquetados se permitirán en sus alrededores, dijo el oficial.

Las cámaras de personal para rastrear los números y dispositivos de la multitud para marcar objetos desatendidos o sospechosos también se implementarán, mientras que las cámaras de detección de intrusos monitorearán las zonas restringidas, dijo el oficial.

El Comisionado de Policía Especial (Ley y Orden) y los Comisionados Adjuntos han sido ordenados a mantener una vigilia estricta en sus respectivas jurisdicciones, dijo.

Los francotiradores y los equipos de vigilancia en la azotea se desplegarán para asegurar los altos subidos cerca del fuerte rojo, mientras que el movimiento en las zonas restringidas designadas estará estrictamente regulado a través de mecanismos de control de acceso, agregó el oficial.

Además de múltiples simulacros de seguridad, patrulla nocturna y patrulla de pies mejorados, se están movilizando equipos de vigilancia de vestimenta simple para fortalecer la presencia del suelo, especialmente en las zonas sensibles, dijo otro oficial.

«Las plataformas de redes sociales también están siendo monitoreadas de cerca por las unidades cibernéticas para detectar y neutralizar cualquier posible amenaza en línea o campañas de información errónea que pueda interrumpir la paz», dijo el oficial.

Se han desplegado más de 10,000 personal de seguridad y 3.000 policías de tráfico, incluidas las fuerzas paramilitares y los comandos especiales, para la semana del Día de la Independencia, dijo la policía.

Los controles antisabotaje, la barricada de vehículos y las unidades de verificación se están intensificando en coordinación con las agencias de inteligencia, dijeron las autoridades.

El Comisionado Singh también ha emitido una orden que prohíbe el uso de plataformas aéreas subconvencionales como parapentes, Gliders, UAV, drones, globos de aire caliente y otros aviones a pilotos remotos sobre los cielos de Delhi entre el 2 y el 16 de agosto.

«Estas plataformas aéreas pueden ser potencialmente mal utilizadas por elementos antisociales o atuendos terroristas para paramestrar o lanzar ataques aéreos, lo que representa una seria amenaza para la seguridad pública, la seguridad VIP e instalaciones críticas durante las celebraciones del Día de la Independencia», dijo una orden oficial.

Todas las unidades de la policía del distrito han sido ordenadas a realizar patrullas en los mercados, Estaciones de metroTerminales de autobuses y otros puntos de reunión públicos.

A los altos funcionarios se les ha dicho que permanezcan en el terreno y revisen los acuerdos de seguridad personalmente.

Las inspecciones sorpresa y las marchas de la bandera también se han planeado en varios distritos para infundir confianza entre los ciudadanos y disuadir a los delincuentes, dijeron las autoridades.

La policía de Delhi está trabajando en estrecha coordinación con las agencias de seguridad centrales y las unidades de inteligencia para garantizar que no queden lagunas en el aparato de seguridad durante este período crítico, dijeron las autoridades.

