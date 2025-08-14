Jadon Sancho Transfer más mientras la salida del Manchester United se acerca a la ‘oferta’

Last Manchester United Transfer News and Gossip con una actualización sobre el futuro de Jadon Sancho en Old Trafford

Jadon Sancho pasó la temporada pasada en préstamo en Chelsea (Imagen: George Wood/Getty Images)

Se ha creado una nueva actualización sobre el futuro de Jadon Sancho en el Manchester United.

Sancho gastó en préstamo la temporada pasada en Chelsea, que incluyó la obligación de hacer que la mudanza sea permanente por £ 25 millones. En cambio, los londinenses optaron por no activar la cláusula y Sancho ha regresado a Old Trafford y representa un futuro incierto.

The Times ahora ha informado que la Serie A -Outfit Roma ha mostrado interés este verano para firmar a Sancho. El informe llega tan lejos para decir que Roma ha hecho una oferta para firmar a Sancho en préstamo para la próxima temporada.

United se considera un acuerdo permanente para Sancho en lugar de un movimiento de préstamo. Todavía está por verse si esta actitud influirá en todas las negociaciones para el acuerdo, con el contrato de Sancho en Old Trafford que termina al final de la temporada, donde United tiene la opción de extenderse por otros 12 meses.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo la próxima temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Manchester Evening News informó el mes pasado que Sancho United había informado sobre su deseo de abandonar el club. Sancho estuvo acompañado por Marcus Rashford, Antony, Tyrell Malacia y Alejandro Garnacho cuando envió el mensaje a United, con Rashford, el único miembro de los cinco jugadores que abandona Old Trafford este verano.

Sancho está fuertemente conectado este verano a un traslado a Italia, donde Roma se une a la Juventus con interés en el delantero unido. El Inter Milán también se menciona como un destino potencial, en el que los finalistas de la Liga de Campeones Sancho consideran un objetivo alternativo para el atacante de Atalanta Breathola Lookman.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.