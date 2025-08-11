El premio dorado de Antam está caído de nuevo hoy

JAKARTA (Antara) – El Premio Golden de Antam fue monitoreado en la página de metales preciosos, el lunes (11/8), rehacer, esta vez Rp6,000 cayeron de Rp1.951,000 a Rp1,945,000 por gramo.

El precio de reventa (recuperación) asciende a RP1.791,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las vigas doradas que se incluyen en la página de Metal Precious de Antam el lunes:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP1.022.500.

– Premio dorado 1 gramo: RP1.945,000.

– Premio dorado 2 gramos: RP3.830,000.

– 3 gramos de precio de oro: IDR 5,720,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,500,000.

– 10 gramos de precio de oro: Rp. 18,945,000.

– 25 gramos de precio de oro: Rp47,237,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 94,395,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp. 188,712,000.

– 250 gramos de precio de oro: Rp.471.515,000.

– 500 gramos de precio de oro: RP942,820,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp1.885,600,000.

