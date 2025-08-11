India Bloc MPS March a la Comisión Electoral sobre Bihar Lista de votantes Row Row







Miembros de la oposición del parlamento de ambos Lok Sabha y el plan de Rajya Sabha para marchar desde Makar Dwar en el Parlamento a la oficina de la Comisión Electoral en Nirvachan Sadan el lunes, informó ANI.

La marcha está programada para comenzar a las 11:30 a.m. y pasará por el transporte `bhawan en ruta ‘a su destino.

Más temprano en el día, el Delhi La policía declaró que aún no habían recibido ninguna solicitud de permiso para la marcha propuesta por el bloque de la India del Parlamento a la Comisión Electoral, informó ANI.

El domingo, senior Congreso El líder Digvijaya Singh dijo que los parlamentarios del bloque de la India habían marchado del Parlamento a la oficina de la Comisión Electoral el lunes para protestar contra la revisión intensiva especial (SIR) de las listas electorales en Bihar con encuesta y presunto «fraude de votantes» durante las elecciones de LOK Sabha 2024, informó ANI.

En una conferencia de prensa, Digvijaya Singh alegó que todos los oficiales de nivel de la cabina (BLOS) estaban llenando «formularios falsos» en una habitación.

Dijo, «Rahul Gandhi Presente tales hechos que nadie podría negar … el nombre de una persona apareció en múltiples ubicaciones, incluidas las cabinas de votación … La demanda de Rahul Gandhi era para los datos electrónicos de la lista de votantes, que podría escanear utilizando software para determinar cuántos votos se emitieron en un número épico único … la razón por la que se preguntaba el señor en Bihar. Había sido probado a fondo en 2003, que llevó 2 años en Bihar, pero esta vez querían hacerlo en 1 mes … «

Mientras tanto, el Lok Sabha tiene una agenda ocupada el lunes, con varios informes del comité, declaraciones ministeriales y asuntos legislativos clave que figuran para su consideración, informó ANI.

Según lo informado por ANI, la sesión comenzará a las 11 a.m. con preguntas de una lista separada que se debe hacer y responder. Después de esto, los ministros de varios departamentos presentarán documentos en la casa, incluida Gajendra Singh Shekhawat para el Ministerio de Cultura; Jayant Chaudhary para el ministerio de Educación; Pankaj Chaudhary para el Ministerio de Finanzas; Kirtivardhan Singh para el Ministerio de Medio Ambiente, Forestal y Cambio Climático; y Sukanta Majumdar para el Ministerio de Educación.

(Entradas de ANI)





